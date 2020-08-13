 Fransa Mısır′a silah satışını sürdürecek | AVRUPA | DW | 07.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Fransa Mısır'a silah satışını sürdürecek

Mısır Devlet Başkanı El Sisi’yi Elysee Sarayı’nda ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır’a insan hakları koşuluna bağlı olmadan silah satışına devam edeceklerini söyledi.

El Sisi, üç günlük bir resmi ziyaret eden Paris'te

El Sisi, üç günlük bir resmi ziyaret eden Paris'te

Fransa'nın başkenti Paris'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili görüşmelerinin ardından Elysee Sarayı'nda ortak bir basın toplantısı düzenledi. Macron, toplantıda yaptığı açıklamada, Fransa'nın Mısır'ın bölgedeki terörle mücadele yeteneğini zayıflatmak istemediğini belirterek insan hakları koşuluna bağlı olmadan Mısır'a silah satışına devam edeceklerini vurguladı.

İnsan hakları konusunda boykot yerine diyalogtan yana olduğunu ve fikir ayrılıkları konusunda açıkça konuşulabileceğini söyleyen Macron, "Ekonomi ve savunmadaki işbirliğini bu fikir ayrılıklarına bağımlı kılmak istemiyorum. Her şeyden önce ulusların egemenliğine, meşru ve karşılıklı çıkarlara saygı duyulmasına inandığım için" şeklinde konuştu.

Macron, ikinci olarak da boykot politikası yerine diyaloğu tercih eden bir politikanın daha verimli olacağını düşündüğünü ifade etti.

"Güven ve açıklık içinde konuştuk"

Boykotun Kahire'nin terörle mücadeledeki etkinliğini zayıflatabileceğini dile getiren Macron sözlerini, "Açık diyalog, Fransa ve Mısır arasında stratejik bir ortaklık söz konusu olduğu için mümkün" şeklinde sürdürdü. El Sisi'yle insan hakları konusunda güven ve açıklık içinde konuştuklarını aktaran Macron, dinamik, aktif ve bütünleştirici bir sivil toplumun aşırılığa karşı en iyi kale olduğunu kaydetti.

Macron ve El Sisi, ikili görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi

Macron ve El Sisi, ikili görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi

Mısır'da tanınmış üç insan hakları savunucusunun serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Macron, bunu "açıklığın bir işareti" şeklinde değerlendirdi.

Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları örgütleri, El Sisi'nin ziyareti öncesi Macron'a çağrı yaparak Mısır'daki siyasi tutukluların serbest bırakılması için El Sisi'ye baskı yapmasını istemiş ve bu kişilerin keyfi olarak tutuklandıklarına dikkat çekmişti.

El Sisi'ye teşekkür

Macron, görüşme ayrıca El Sisi'ye Muhammed Peygamber karikatürleri nedeniyle Müslüman ülkelerde Fransa'ya karşı başlatılan "nefret kampanyasına" destek vermediği için teşekkür etti. El Sisi, üç günlük resmi bir ziyaret için Pazar günü Paris'e gelmişti. Macron ve El Sisi'nin siyasi konulara ilişkin görüşmelerini sürdürecekleri bildirildi.

dpa,AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Macron'dan Erdoğan'a "saygı" uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kendisini "Fransa'nın başına bela" diye nitelendiren Erdoğan'a "saygılı olma" çağrısı yaptı. Macron Erdoğan'ı Türk halkının özgürlüklerini kısıtlamakla suçladı.  

Erdoğan: Macron Fransa'nın başına beladır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili olarak “Fransa'nın başına beladır” diyerek “Temennim odur ki biran önce Macron belasından Fransa kurtulsun” şeklinde konuştu.  

Macron sağa mı kaydı?

Polise daha fazla yetki, Müslüman derneklerinin denetlenmesi, öğrenci kampüslerinde gösteri yasağı gibi adımlar Macron hükümetinin sağa kaydığı yönündeki eleştirel sesleri artırdı. Macron sağa mı kaydı?  

Macron: Türkiye ve Rusya, Fransa karşıtlığını körüklüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Rusya’nın, özellikle bazı Kuzey Afrika ülkelerinde Fransa karşıtlığını körüklediğini iddia etti.  

Benzer içerik

Griechenland | Türkei | Konflikt um Machtansprüche im östlichen Mittelmeer

Yunanistan-Fransa ortak tatbikatı başladı 13.08.2020

Yunanistan ile Fransa Girit Adası açıklarında ortak deniz tatbikatına başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Doğu Akdeniz’de ülkesinin askeri varlığını artıracağını bildirmişti.

Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer

Alman uzman: Türkiye ile gerginlik çok daha kapsamlı 11.08.2020

Alman uzman Stephan Roll, Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan MEB anlaşmasını, Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Mısır anlaşmazlıklarını DW'ye değerlendirdi.

Libyen LNA Kämpfer

Türkiye'den Fransa'ya: İhlallere göz yumuyor 01.07.2020

Türkiye, Paris'i Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmelerine göz yumarak Genaral Halife Hafter'e destek vermekle suçladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Maas: Türkiye ile diyalog çabalarından sonuç alamadık

11 Aralık AB liderler zirvesi öncesinde bugün Brüksel'de bir araya gelen üye ülke dışişleri bakanları, Türkiye hakkında kritik açıklamalar yaptı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  