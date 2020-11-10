 Fransa korona önlemlerini gevşetiyor | AVRUPA | DW | 24.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Fransa korona önlemlerini gevşetiyor

Fransa'da Ekim sonunda sertleştirilen korona önlemleri gevşetiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "İkinci dalganın zirve noktası geçti" dedi.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı akşamı televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, Ekim sonunda alınan ikinci kapanma kararının gevşetileceğini duyurdu. İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktıklarını ve salgının hızını yavaşlattıklarını belirten Macron, çabaların karşılığını aldıklarını ve bundan sonra ilerlemeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Kapalı olan dükkanların hafta sonundan itibaren tekrar açılabileceği haberini veren Macron, ancak Fransızların sokağa çıkmak için, örneğin alışveriş yapmak istediklerinde, izin belgesi doldurmaya devam edeceklerini ifade etti. Macron, dışarıda yürüyüş ya da sporun ise hafta sonundan itibaren üç saatliğine 20 kilometreye yapılabileceğini kaydetti. Fransa'da Kasım ayından bu yana uygulanan önlemler uyarınca Fransızlar, sadece zorunlu hallerde dışarı çıkabiliyor ve hava almak için de bir saatliğine bir kilometreye kadar izin veriliyordu.

Fransa'da meydanlar boş

Fransa'da meydanlar boş

Akşamları sokağa çıkma yasağı

Şimdilik kapalı kalmaya devam edecek olan bar ve restoranların 20 Ocak'ta tekrar açılması planlanıyor. Ancak önümüzdeki haftalarda gelişmelerin takip edileceğini kaydeden Macron, 15 Aralık'tan itibaren sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının düşünüldüğünü söyledi. Bu tarihe kadar saat 21.00'den 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağının devam edeceğine dikkat çeken Macron, koşullar izin verirse Aralık ortasından itibaren sinema ve tiyatroların da hizmet vermeye başlayabileceğini vurguladı.

Macron, geliştirilen  korona aşılarına ilişkin  de konuştu. Aşıyı zorunlu kılmayacağını söyleyen Macron, aşılamanın Fransa'da Aralık sonu veya Ocak başında başlayacağını tahmin ettiğini kaydetti.

Korona krizinden en ağır etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa'da şimdiye kadar 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Fransa'da vaka sayısının hızlı artışı üzerine Ekim sonunda tekrar kapanma kararı alınmış ve temel ihtiyaç amaçlı alışveriş ve doktor ziyaretleri dışında herkesin evde kalması istenmişti. Sadece okulların açık kalmasını izin verilmişti.

dpa, AFP/HS,TY

 

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

DSÖ'den üçüncü dalga uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 özel temsilcilerinden David Nabarro, Avrupa ülkelerini koronavirüs pandemisinin üçüncü dalgasına karşı uyardı. Uzman, Avrupa'nın ilk dalgaya tepksinin "eksik" kaldığını söyledi.  

DSÖ salgının Avrupa'daki hızından endişeli

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs pandemisinde Avrupa'da bir "patlama" yaşandığını açıkladı. DSÖ salgının Avrupa'daki hızından ötürü endişeli olduklarını duyurdu.  

Benzer içerik

Symbolbild Corona Impfstoff Biontech und Pfizer BNT162bt

Korona aşısı -70 derecede taşınacak 10.11.2020

Alman Biontech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının üretimine yakında başlanacak. Ancak aşıların nakliyesi kolay olmayacak. Zira aşıların eksi 70 derecede taşınması gerekiyor. Buzdolabında da uzun süre saklanamıyor.

Deutschland Maskenpflicht U-Bahn München

Avrupa'da yeni korona kısıtlamaları 29.10.2020

Avrupa ülkelerinde koronavirüs vakalarının artışa geçmesi üzerine ülkeler salgını kontrol altına alabilmek için yeniden tedbirleri sıkılaştırıyor. Ülkelere göre alınan önlemleri derledik.

EU Flagge

AB'de veto krizi 16.11.2020

Polonya ve Macaristan, üye ülkelere AB ödeneklerinin hukuk devleti ölçütüne bağlanması planına tepki olarak AB bütçesi ve 750 milyar euroluk korona paketini veto etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Foto: Arşiv

AB'den Türkiye'ye BMGK kararı uyarısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye bandıralı bir geminin Alman firkateyni tarafından durdurulmasına yaptığı itiraza AB'den tepki geldi. AB Türkiye'ye, BMGK'nın Libya'ya yönelik silah ambargosu kararını hatırlattı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  