 Fransa kısıtlamaları 11 Mayıs′a kadar uzattı | AVRUPA | DW | 14.04.2020

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AVRUPA

Fransa kısıtlamaları 11 Mayıs'a kadar uzattı

Bazı Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini gevşetmeyi planlarken Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs’a kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron salgına iyi hazırlanmadıklarını kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün akşam televizyondan yaptığı 30 dakikalık ulusa sesleniş konuşmasında sokağa çıkma kısıtlamalarının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu. Macron tedbirlerin gevşetilmesini kademeli olarak hayata geçireceklerini söyleyerek virüsün yayılma hızının yavaşlatılabilmesi için Fransızlardan "sorumluluk içinde kurallara uymalarını" istedi.

Macron'un açıklamasına göre 11 Mayıs'tan itibaren Fransa'da tedbirlerin adım adım gevşetileceği yeni bir dönem başlayacak. Çocuk yuvaları ve okullar kademeli olarak açılacak, ancak üniversitelerde öğretim yazdan önce başlamayacak. Restoran, bar ve tiyatrolar 11 Mayıs'tan sonra da kapalı kalmaya devam edecek. AB ülkeleri dışından vatandaşların ülkeye girişlerine getirilen kısıtlamalar da devam edecek.

Fransa'da sokağa çıkma konusundaki kısıtlamalar 17 Mart'ta yürürlüğe konmuştu. Fransızlar sadece gıda temin etmek, doktora gitmek, köpeklerini gezdirmek ya da tek başına koşmak için evlerini terk edebiliyor. İşe sadece evden çalışması mümkün olmayanlar gidiyor. 

En az 15 bin kişi yaşamını yitirdi

Fransa, Avrupa'da yeni tip koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri. Ülkede salgından en az 15 bin kişi yaşamını yitirdi. ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre Fransa'da vaka sayısı 140 bine yaklaştı.

Fransa'ya salgına yeterince hazırlanmadığı eleştirileri yöneltiliyordu. Macron da dün akşamki konuşmasında bu eleştirileri de kabul etti. Fransa'da özellikle sağlık personeli için koruyucu giysiler, eldiven, maske ve dezenfektan sıkıntısı çekiliyor. Macron, 11 Mayıs'tan itibaren ülkedeki bütün vatandaşların maskeye kavuşacağı sözünü verdi. COVID-19 semptomlarına sahip her vatandaşa da test yapılabilecek.

Bazı AB ülkelerinde tedbirler gevşetiliyor

Fransa'nın aksine bazı AB ülkeleri ise bu haftadan itibaren koronavirüs tedbirlerini gevşetmeye başladı. İspanya'da inşaat ve sanayi sektöründe çalışanlar dünden itibaren işbaşı yaptı. Polisler dün sabah işe giden çalışanlara tren istasyonu ile metro ve otobüs durakları önünde maske dağıttı.

Avusturya ve İtalya'da ise bugünden itibaren belirli dükkanlar açılıyor.

İtalya'da kitapçılar ve kuru temizleme dükkanları deneme amaçlı kapılarını açıyor. İtalya'da sokağa çıkma kısıtlamaları ise 3 Mayıs'a kadar devam edecek.

Avusturya da bugünden itibaren küçük dükkanlar, inşaat malzemeleri ve bahçe bitkileri satışı yapan marketler sıkı önlemler altında kapılarını müşterilerine açmaya başladı. 1 Mayıs tarihinden itibaren ise diğer bütün mağazalar, alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden açılacak. Otel ve gastronomi sektörü, restoran ve kafeler ise en erken Mayıs ayı ortasında yeniden kapılarını açabilecek.

Almanya ise tedbirlerin gevşetilmesi konusunu Çarşamba günü masaya yatıracak. Almanya Başbakanı Angela Merkel eyalet başbakanları ile bir araya gelerek önlemleri görüşecek.

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Fransız doktor ölümlerin arttığı ülkesini anlattı

DW, dpa, AFP / HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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