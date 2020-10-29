 Fransa: İslamcı ideolojiye karşı savaştayız | AVRUPA | DW | 30.10.2020

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AVRUPA

Fransa: İslamcı ideolojiye karşı savaştayız

Nice'teki bıçaklı saldırıya ilişkin konuşan Fransa İçişleri Bakanı Darmanin,"İslamcılığın 21'inci yüzyılda faşizmin bir türü" olduğunu söyledi.

Frankreich I Pressekonferenz nach Messerattacke in Paris (Raphael Lafargue/abaca/picture-alliance)

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Nice'de üç kişinin öldürüldüğü saldırı ile bağlantısı olabileceğinden kuşkulanılan bir kişi daha gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak ele geçirilen zanlının adına ise terör listelerinde rastlanmadı.

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı sonrası ülkede en yüksek derecede terör uyarısı yapıldı. Macron,okullarda ve kiliselerde önlemlerin artırılmasını istedi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, üç kişinin ölümü ve altı kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Nice'teki saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Darmanin Fransa'nın, "İslamcı ideolojiye karşı savaşta" olduğunu ifade etti.

RTL radyosuna konuşan Bakan, "İslamcılığın, 21'inci yüzyılda faşizmin bir türü" olduğunu söyledi. Bakan, "Hem içeride hem de dışarıda olan bir düşmanla savaştayız" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı, bu nedenle hukuk devletinin tüm araçlarıyla içeride ve dışarıdaki tehditlere karşı mücadale edeceklerini belirtti.

Üç kişi yaşamını yitirmişti

Nice'teki saldırıda üç kişi öldürüldü, altı kişi de yaralandı

Nice'teki saldırıda üç kişi öldürüldü, altı kişi de yaralandı

Nice'teki Notre Dame Kilisesi'ne Perşembe günü düzenlenen saldırıda üç kişi yaşamını yitirmişti. Saldırgan kilisede 60 yaşındaki bir kadının boğazını kesmiş, kilisede görevli bir din adamını da bıçaklayarak öldürmüştü. Saldırıda ağır yaralanan 44 yaşındaki bir kadın ise kaçarak kilisenin karşısındaki bir restorana girmiş, ancak aldığı yaralar sonucu kadın hayatını kaybetmişti.

İhbar üzerine kiliseye baskın düzenleyen polis saldırganı ağır yaralı olarak ele geçirmişti.

Saldırının ardındangözaltına alınan 47 yaşındaki bir şüphelinin de zanlı Brahim Aouissaoui ile saldırıdan bir gün önce bağlantı kurduğundan kuşkulanıldığı belirtildi. Fransız adli makamları, gözaltına alınan şüphelinin, 21 yaşındaki Tunuslu Aouissaoui ile ilişkisinin araştırıldığını duyurdu.

AFP,Reuters/GA,TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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