Fransa-İsrail maçında gerginlik: 40 gözaltı

Hollanda'daki olaylı Maccabi Tel Aviv-Ajax maçının ardından Paris'te İsrail ve Fransa milli takımları karşı karşıya geldi. Tribünlerde kavga da çıkan karşılaşma nedeniyle 40 kişi gözaltına alındı.

Fransa-İsrail milli maçının oynandığı Paris'te 40 kişi gözaltına alındı. Polis, Uluslar Ligi kapsamındaki bu karşılaşma için alınan önlemlerin "iyi sonuç verdiğini" belirtti. Karşılaşma, geçen hafta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Maccabi Tel Aviv taraftarları ile Filistin yanlıları arasında yaşanan çatışmanın ardından gerçekleşti.

"Stade de France"daki maç için 4 bin polis ve bin 600 sivil güvenlik personeli görev yaptı. Karşılaşma oynanırken tribünlerde çıkan kısa süreli kavgaya güvenlik görevlileri müdahale etti. Polis, bu kavganın hızla kontrol altına alındığını belirtti. Bir güvenlik kaynağı, kavga sırasında bir kişinin gözaltına alındığını, bir diğerinin ise güvenlik kameralarında tespit edildikten sonra yakalandığını bildirdi.

Yerel basına göre maç öncesi ve sonrasında düzenlenen protesto gösterilerinde de gözaltına alınanlar oldu.

Kapasitesi 80 bin olan statta maçı 16 bin 611 kişi izledi. Bu, stadyum tarihinde Fransız milli takımının en az sayıda seyirci önüne çıktığı karşılaşma oldu.

Golsüz beraberlikle sonuçlanan maç Fransa'ya Uluslar Ligi'nde çeyrek finale çıkmak için yeterli olan bir puanı getirdi.

Amsterdam'da Ajax ile Maccabi Tel Aviv takımları arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası İsrailli taraftarlarla Filistin yanlısı protestocular arasında kavga çıkmıştı. Kent idaresi kavga öncesinde İsrailli taraftarların Filistin bayrağı yaktığını, bir taksiye saldırdığını ve Arapları hedef alan ırkçı sloganlar attığını açıklarken Belediye Başkanı Femke Halsema olayı "anti-semitizm ve holiganlığın zehirli karışımı" olarak nitelemişti.

AFP / MUK,CÖ

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