Fransa hidroksiklorokin kullanımını yasakladı

Fransa, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tehlikeli olabileceği uyarısının ardından COVID-19 hastalığına karşı hidroksiklorokin etken maddesinin kullanımını tamamen yasakladı. DSÖ, hafta başında hidroksiklorokinin ölüm riskini artırdığını gösteren araştırmaya dikkat çekerek DSÖ'nün öncülüğünde farklı ülkelerde devam eden klinik testlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Hidroksiklorokin maddesi Fransa'daki hastanelerde yatan özellikle ağır Covid-19 hastalarının tedavisinde sıkı kurallar altında kullanılıyordu. Ancak bazı hastalarda kalp ritim bozukluğu gibi ölüme yol açabilecek ağır yan etkilerinin görülmesi üzerine Fransa İlaç Kurumu'nun bu maddenin kullanımını durdurduğu belirtildi.

Sıtma ilacını kullanmaya devam eden ülkeler

Ancak DSÖ'nün uyarısı ve bu maddenin tehlikeli olabileceğini gösteren araştırmaya rağmen bazı ülkelerde COVID-19 tedavisinde sıtma ilacının etken maddesi hidroksiklorokinin kullanımı hâlâ teşvik ediliyor. Bu ülkelerden biri de Hindistan. Ülkenin en üst düzey biyotıp araştırmaları kurumu dün Hindistan'daki araştırmalarda hidroksiklorokin maddesinin "büyük yan etkilerinin" görülmediğini açıkladı. Hindistan Tıp Araştırmaları Konseyi Başkanı Balram Bhargava açıklamasında, sıtma ilacının zarar vermediğini ve belki işe yarayabileceğini söyledi.

Bu kurum, COVID-19 salgınıyla mücadelede Hint hükümetine bilimsel destek veriyor. Öte yandan dünya genelinde üretilen hidroksiklorokinin yüzde 70'i Hindistan'dan geliyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede sık sık eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da hidroksiklorokini öven açıklamalar yaptı ve Brezilya Sağlık Bakanlığı da DSÖ'nün açıklamasının ardından COVID-19'a karşı bu maddenin kullanımını yeniden tavsiye etti.

Cezayir de hidroksiklorokin kullanmaya devam ediyor. Cezayir Tabipler Birliği Başkanı Muhammed Bekkat, hidroksiklorokinle ilgili olarak "Biz istenmeyen herhangi bir yan etki tespit etmedik" açıklamasını yaptı.

Bu etken madde, Türkiye'de de Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehberde yer alıyor ve Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılıyor. Ancak DSÖ'nün uyarısının ardından Türkiye'nin bu maddeyi kullanmaya devam edip etmeyeceğini konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Ölüm riskini yüzde 45 yükseltiyor

Hidroksiklorokine ilişkin klinik testler, DSÖ'nün öncülüğünde farklı ülkelerdeki uluslararası araştırma ekipleri tarafından yürütülüyordu. Bu çalışmalarda sıtmanın yanı sıra AIDS hastalığına yol açan HIV, ebola, multiple skleroza (MS hastalığı) karşı kullanılan farklı ilaçların da COVID-19'a karşı etkisi araştırılıyor.

The Lancet adlı bilim dergisinde geçen Cuma günü yayınlanan araştırmada, sıtma ilaçlarında bulunan hidroksiklorokin ve klorokinin COVID-19 tedavisine uygun olmadığı ve bu etken maddelerin ölüm oranını yükseltebileceği belirtilmişti. Araştırmaya göre bu maddeler ölüm riskini yüzde 45 artırıyor. ABD ve İsviçre'den bilim insanları, araştırmayı dünya genelinde 96 bin hastanın verilerini inceleyerek hazırlamıştı.

Trump sıtma ilacı aldığını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce yaptığı açıklamada koronavirüse karşı sıtma ilacı kullandığını açıklamıştı. Trump tartışmalara yol açan bu açıklamasından önce de sıtma hastalığına karşı geliştirilmiş olan hidrosiklorokinin yararlarını övücü konuşmalar yapmış ve bu ilacı "tanrının bir armağanı" olarak nitelendirmişti.

Her gün koronavirüs testine tabi tutulan Trump, Beyaz Saray doktoruna hidrosiklorokin ilacı almasının doğru olup olmayacağını sorduğunu, doktorun da kendine "Yani, almak istiyorsan alabilirsin" dediğini belirtmişti.

Video izle 04:22 Paylaş DSÖ hidroksiklorokin testlerini durdurdu E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3cnBz DSÖ hidroksiklorokin testlerini durdurdu

AFP,Reuters/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe