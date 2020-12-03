Fransa hükümeti İslamcılık karşıtı yasayı onayladı

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında Samuel Paty adlı bir öğretmenin radikal İslamcı bir öğrencisi tarafından öldürülmesi üzerine İslamcılığa karşı sertleştirilen yasal düzenlemeler kabinenin onayından geçti. Yasa paketi, Fransa'daki camiler üzerinde kontrolün artırılması, yabancıların sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılması ve internet üzerinden nefret söylemlerinin cezalandırılması gibi 50'den fazla maddeyi kapsıyor.

Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin Fransa'daki camiler üzerinde nüfuz kullanmasını engellemeyi de amaçlayan yasal düzenlemeyle belirlenen bazı camilerde kontroller yapılması planlanıyor. Bu kontrollerden Türkiye ile bağlantılı DİTİB camilerinin de etkilenebileceği tahmin ediliyor.

"Cumhuriyetin değerlerini güçlendirecek"

Yasa tasarısının "Elini öğretmenimden çek, elini cumhuriyetin değerlerinden çek" sloganıyla hazırlandığını söyleyen Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, tasarının cumhuriyetin değerlerini güçlendireceğini söyledi. Başbakan Jean Castex de yasal düzenlemenin "radikal İslamcılığın tehlikeli ideolojisine son vermeyi amaçladığını" vurguladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex

Yeni düzenlemeyle kız çocuklarının okula gitmesini ya da okulda spor derslerine katılmasını engelleyen ve kız çocuklarını başörtüsü takmaya zorlayan İslamcı grupların üzerine de daha sert bir şekilde gidilmesi isteniyor. Ayrıca başkalarının özel, ailevi ya da mesleki kişisel bilgilerini internette yayarak söz konusu kişilerin hayatını tehlikeye atanlar da daha sert bir şekilde cezalandırılacak.

Yasa tasarısı polise geniş yetkiler tanıması, aynı zamanda hükümet ve polisin eleştirilmesini cezalandırmaya olanak tanıması nedeniyle eleştiriliyor. Bu nedenle geçtiğimiz haftalarda polis şiddetine karşı düzenlenen gösterilerde yeni güvenlik yasası da protesto edilmişti.

Öğretmenin öldürülmesi olayı

47 yaşındaki Samuel Paty, 16 Ekim'de Paris'in banliyölerinden birinde bulunan okulunun yakınlarında, sınıfta ifade özgürlüğünü anlatırken Muhammed Peygamber karikatürlerini gösterdiği gerekçesiyle 18 yaşındaki bir Çeçen kökenli tarafından kafası kesilerek öldürülmüştü.

AFP / HS,ET

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