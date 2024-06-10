Fransa erken seçime gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin zafer elde etmesi sonrası Ulusal Meclis'i feshetti ve ülkede erken seçime gidileceğini duyurdu.

6-9 Haziran tarihleri arasında yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçları Fransa'da siyasi depreme neden oldu.

Avrupa genelinde aşırı sağcı partilerin güçlenerek çıktığı seçimler Fransa'da oyların yaklaşık yüzde 32'sini alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) zaferi ile sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci olrken Sosyalistler ise yüzde 14 ile Macron'un kıl payı gerisinde kaldı.

Macron, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 12'nci maddesine dayanarak Ulusal Meclis'i feshettiğini ve ülkede 30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında erken seçime gidileceğini duyurdu.

Macron: Demokrasimize güveniyorum

Açıklamasında Fransa'da aşırı sağcı partilerin oy oranının yüzde 40'a ulaştığını belirten Macron, "Birlik içinde, güçlü ve bağımsız bir Avrupa'ya her zaman inanmış olan biri olarak bu seçim sonuçlarını kabullenemem" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, aşırı sağın güçlenmesinin Fransa ve Avrupa için bir tehlike olduğunu vurguladı.

Seçim sonuçlarının Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını ifade eden ve "hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağını" söyleyen Macron, "Demokrasimize, egemen halkımızın sesini duyurmasına güveniyorum" dedi. Macron, halkın verdiği mesajı, endişeleri duyduğunu ve bunu yanıtsız bırakmayacağını sözlerine ekledi.

Le Pen: İktidarı devralmaya hazırız

Macron'un erken seçim kararından memnuniyet duyduklarını belirten aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen ise açıklamasında, Ulusal Birlik'in Avrupa Parlamentosu seçimlerinin açık bir şekilde galibi olduğunu belirtti. Le Pen, "Fransızların bir sonraki seçimlerde bize güven duymaları halinde iktidarı devralmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) eski lideri ve bir önceki Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen 2027 yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olması bekleniyor. İki dönem cumhurbaşkanlığı yapan ve Le Pen'e karşı kazanan Macron ise tekrar aday olmayacak.

Reuters,AFP,AP/BÖ,MUK

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