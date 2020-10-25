 Fransa da yeniden kapanıyor | AVRUPA | DW | 28.10.2020

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AVRUPA

Fransa da yeniden kapanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, artan vaka sayıları nedeniyle Cuma gününden itibaren ülkede yeniden sert kısıtlamaların uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Ülkede sadece okullar açık kalacak.

Frankreich I Paris I Coronavirus I Eiffelturm (Christophe Archambault/AFP/Getty Images)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çarşamba akşamı yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, salgının ikinci dalgasına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı. Ülke çapında yeniden kısıtlamaların uygulanacağını duyuran Macron, önlemlerin 30 Ekim Cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceğini ve yasakların 1 Aralık'a kadar devam edeceğini söyledi.

Macron'un açıkladığı önlemler uyarınca temel ihtiyaç amaçlı alışveriş ve doktor ziyaretleri dışında herkes evde kalacak, ayrıca mümkünse evden çalışılacak. Restoranlar, barlar ve alışveriş merkezlerinin büyük bir bölümü de kapanacak.

Mart ayında uygulanan kısıtlamalardan farklı olarak Fransa'da bu kez ilk ve orta dereceli okullar açık kalacak. Ancak okullara sıkı hijyen kuralları getirilecek. Yüksek öğrenim kurumları ise online eğitimle devam edecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni kısıtlamaları Ulusa Sesleniş konuşmasında halka duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni kısıtlamaları Ulusa Sesleniş konuşmasında halka duyurdu

"Daha ölümcül olacak"

Konuşmasında Fransızlardan mümkün olduğu kadar evde kalmalarını isteyen Macron, salgının ülkede giderek kötüleştiğini belirterek virüsün çok hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi. Macron, ikinci dalganın birincisinden daha sert ve ölümcül olacağı uyarısında da bulundu.

Almanya kısmen yeniden kapanıyor 

Fransız hükümet sözcüsü de hastanelerdeki yoğun yatak kapasitesinin iki hafta içinde ilkbahar aylarındaki duruma dönüşebileceğini söylemişti.

Günlük vaka sayısı 30 bin ile 50 bin arasında

Avrupa'da vaka sayılarının en çok artış gösterdiği ülkelerden biri olan Fransa'da son verilere göre her 100 bin kişiden 380'den fazlası enfekte. Bu oran, uzmanların belirlediği alarm seviyesinin sekiz katı. Toplam can kaybının 35 bin 541 olduğu ülkede günlük yeni vaka sayısı ise son günlerde 30 bin ile 50 bin arasında değişiyor.

Fransa'da salgının ilk ortaya çıkmasından sonra 17 Mart ve 11 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmış, yasağın kaldırılması ise birçok uzman tarafından erken olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti. 

dpa,AFP/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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