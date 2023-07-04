Fransa: Binlerce gözaltı, bir milyar euro maddi zarar

Fransa'daki olaylar sonucu 3 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı. İşverenler birliğinin tahminlerine göre en az bir milyar euroluk maddi zarar oluştu.

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'in geçen hafta polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan protesto eylemlerinde tansiyon düşerken, olayların bilançosu da netleşiyor.

Hükümetin verdiği bilgilere göre, olaylar sonucu 3 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı, 684 polis ve itfaiye memuru yaralandı. Fransız televizyonu BFMTV, gözaltına alınanlar arasında mahkemeye çıkartılanlar ve elektronik kelepçe cezası alanlar bulunduğunu belirtti.

Fransa'nın en büyük işverenler birliği, Fransa Girişimciler Hareketi (MEDEF) protesto eylemlerinin yol açtığı maddi zararın bir milyar eurodan fazla olduğunu tahmin ediyor. Le Parisien gazetesine konuşan MEDEF Başkanı Geoffroy Roux, "Tam bir sayı vermek için henüz erken ancak oluşan zararın bir milyardan fazla olduğunu düşünüyoruz" dedi. Roux, 200'den fazla dükkan ve mağazanın tamamen yağmalandığını, 300'den fazla banka şubesine zarar gördüğünü ve 250 büfede hasar oluştuğunu söyledi. Zarara uğrayan esnaf ve işletmelere destek olması için hükümete çağrı yapan Roux, "her şeylerini kaybedenler için" yardım fonu oluşturulmasını talep etti.

Fransa'da protestolar sonrası oluşan maddi zararın 1 milyar euroyu geçtiği tahmin ediliyor Fotoğraf: Naseer Turkmani/picture alliance/AA

"Fransa'nın imajına zarar verdi"

Olayların turizme verdiği zararın bu hesaba katılmadığına işaret eden Roux, "Eylemlere ilişkin dünyanın her yerinde dolaşan videolar, Fransa'nın imajına da zarar verdi" şeklinde konuştu. İşverenler birliği başkanı, bu olumsuz etkinin kalıcı olup olmadığını söylemenin zor olduğunu ama bu yaz rezervasyonlarda gerileme olabileceğini ifade etti. Roux, bazı turistlerin şimdiden rezervasyonlarını iptal ettiğini de sözlerine ekledi.

Ile-de-France Ulaşım Birliği'nin (IDFM) tahminlerine göre de sadece Paris'te ateşe verilen otobüsler ve oluşan diğer zararın maliyetinin "en az 20 milyon euro" olduğu belirtiliyor.

Tansiyon düşüyor

Nahel M.'in geçen Salı günü trafik kontrolü sırasında polisin açtığı ateş sonucu ölümü sonrasında başlayan protesto eylemlerinde dükkan ve mağazalar yağmalandı, araçlar, çöp konteynerleri ve binalar ateşe verildi, polis ve eylemciler arasında şiddet yaşandı.

Protesto eylemleri Pazartesi gecesi de devam etti. Nahel M.'in hayatını kaybettiği Paris'in banliyösü Nanterre'de düzenlenen eylemler daha önceki akşamlara göre daha sakin geçti. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Paris bölgesinde 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bir önceki gece bölgede gözaltı sayısı 40, geçen hafta ise 400 olarak kaydedilmişti. Ülke genelinde ise 45 bin polis memuru görev yaptı.

Protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Christophe Ena/AP/dpa

Macron belediye başkanlarını kabul edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise olayların sonuçlarını değerlendirmek üzere eylemlerin yoğunlaştığı 200 ila 300 kent ve kasabanın belediye başkanlarını kabul edecek. Hükümetin yaptığı açıklamada, Macron'un manevi desteğin yanı sıra olaylar sırasında zarar gören belediye binaları ile diğer kamu binalarının onarılması için yardım sunmak istediği belirtildi.

AFP,dpa/JD, BÖ