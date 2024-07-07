Fransa Başbakanı Gabriel Attal istifasını açıkladı

Fransa'da partisi ikinci gelen Başbakan Gabriel Attal istifa edeceğini duyurdu. Ancak Olimpiyat Oyunlarının sonuna kadar görevde kalması muhtemel.

Fransa'da ikinci turu yapılan erken genel seçimlerin ardından Başbakan Gabriel Attal istifasını açıkladı.

Kameralar karşısına geçerek istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunacağını duyuran Attal, öte yandan eğer ayrılma talebi reddedilirse, "görevi gerektirdiği kadar" koltuğunda kalacağını kaydetti.

Paris Olimpiyat Oyunları 3 hafta içinde başlayacak. Yeni Halk Cephesi meclis çoğunluğunu kazanamadığından Fransa'da yeni hükümetin kurulmasının Olimpiyatlar öncesine yetişmesi beklenmiyor. Bu durumda Attal hükümetinin birkaç hafta daha işbaşında kalabileceği değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Attal'ı Ocak ayında başbakan olarak atamıştı. 34 yaş ile Fransa tarihinin en genç başbakanı olan Attal ülke siyasetinde popüler bir isim ve farklı siyasi kampların temsilcileriyle iyi diyalog kurabilmesiyle tanınıyor.

Sol partilerden "hazırız" mesajı

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre seçimlerden Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Başbakan Attal'ın merkez partisi Rönesans ikinci çıktı. Yarışın galibi ise sol ittifak Yeni Halk Cephesi oldu. İttifak üyesi Boyun Eğmeyen Fransa partisinin lideri Jean-Luc Melenchon, ilk sonuçların gelmesinin ardından Attal'ı istifaya çağırmıştı.

"Fransız solunun yönetmeye hazır olduğunu" söyleyen Melenchon, "Halkımız en kötü senaryoyu reddetti" diyerek aşırı sağın beklenmeyen yenilgisine işaret etti. Ancak içinde sol ittifakın yer alacağı bir hükümet formülünde kimin başbakan olarak öne çıkacağı belirsizliğini koruyor. Melenchon kendi partisi içinden bile eleştiri alan bir isim.

Sol ittifak ortağı Sosyalist Parti lideri Olivier Faure da "demokrasi bizim elimizde" diyerek ortaklarına "birlikte çalışma" çağrısı yaptı.

AFP / MUK,BÖ

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