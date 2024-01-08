Fransa Başbakanı Borne istifa etti

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne görevinden istifa etti. Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Borne'un Pazartesi günü istifasını sunduğu belirtildi. Açıklamada, yeni başbakan belirlenene kadar 62 yaşındaki Borne'un görevinde kalacağı kaydedildi.

Borne'un istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda ülkenin hizmetindeki "örnek" çalışmalarından dolayı Borne'a "kalpten" teşekkür ettiğini belirtti. Borne, Mayıs 2022'den bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

Genç siyasetçi Attal favoriler arasında

Macron'un kısa süre içinde yeni başbakanı açıklaması bekleniyor. 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal, favoriler arasında gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Macron, Borne'un istifasını kabul etti (Arşiv fotoğrafı) Fotoğraf: Yoan Valat/AP Photo/picture alliance

Eski Tarım Bakanı Julien Denormandie ile 37 yaşındaki Savunma Bakanı Sebastian Lecornu da yeni başbakan olarak adı geçen isimler arasında bulunuyor. Her iki siyasetçi de Macron'a yakın isimler olarak biliniyor.

Macron'un kabine üyelerinde de değişiklik yapması bekleniyor.

Borne'un istifası bekleniyordu

Fransız medyasında Borne'un istifa edebileceği yönünde günlerdir spekülasyonlar yürütülüyor ve Aralık ayında parlamentoda kabul edilen göç yasası ile bağlantılı tartışmalar nedeniyle Macron'un hükümette değişiklik yapabileceği tahmin ediliyordu.

Fransa'ya göçü zorlaştıran yasa ile ilgili tartışmalar nedeniyle Macron üzerindeki baskı geçen haftalarda artmıştı. 2022 yılında yapılan genel seçimlerde Ulusal Mecliste çoğunluğu kaybeden Macron, istediği yasaları geçirmek için muhalefetin oylarına ihtiyaç duyuyor. Hükümet yasanın kabul edilmesi için Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran merkez sağdaki Cumhuriyetçilere taviz vermek zorunda kalırken Macron kendi partisinden de eleştirilerin hedefi olmuştu. İktidar kanadından 20 milletvekili göç yasasının aleyhinde oy kullanırken, 17'si ise çekimser kalmıştı. Göç yasasının kabul edilmesinden sonra Sağlık Bakanı Aurelien Rousseau istifa etmişti.

Macron'un kabinede yapacağı değişiklik ile iç tartışmalara son vermesi bekleniyor. Macron'un hamlesi ayrıca, Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesinde hükümete yeni bir ivme kazandırma girişimi olarak değerlendiriliyor. Son kamuoyu yoklamaları, Macron'un partisinin oylarının aşırı sağcı Marine Le Pen'in oylarının sekiz ile on puan gerisinde kaldığını gösteriyor.

AFP, dpa, rtr/JD, BK

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