Fransa Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Fransa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü Kayseri'de yaptığı bir konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında kullandığı ifadelerin ardından Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere Paris’e çağırdı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Erdoğan’ın sözleri kabul edilebilir değil. Biz faydasız tartışmalara girmeyeceğimiz gibi hakaretleri de kabul etmiyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca, "tehlikeli bir siyaset izlediği” ifade edilen Erdoğan'dan, bunu değiştirmesi talebinde bulunuldu.

Erdoğan: Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Kayseri'de genel başkanı olduğu AKP'nin 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Avrupa'da artan İslam düşmanlığının endişe verici işaretleri ile karşı karşıya kalındığını dile getirmiş ve buna Fransa’da başı kesilerek öldürülen Samuel Paty cinayetinin ardından Cumhurbaşkanı Macron'un radikal İslam'a karşı açtığı savaşı örnek göstermişti. Erdoğan konuşmasında, "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmıştı.

NATO müttefiki Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ sorunu gibi çeşitli konularda yaşadıkları görüş ayrılıkları nedeniyle uzun süredir gergin bir seyir izliyor.

dpa,Reuters / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe