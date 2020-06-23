Fransa: AB Türkiye ile ilişkileri gözden geçirmeli

Fransa Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulunarak Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesini istedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda "tabusuz" bir tartışma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Le Drian, "Fransa, Ankara ile ilişkilerin geleceğine dair beklentiler konusunda Avrupa Birliği'nin en kısa sürede tabusuz ve naif olmayan şekilde kapsamlı bir tartışma başlatmasının gerekli olduğu görüşünde" ifadesini kullandı. Fransız Bakan, AB'nin kendi çıkarlarını koruması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 2018 yılında Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin dondurularak ortaklık için çaba gösterilmesini gündeme getirmişti.

Türkiye'nin Libya'daki rolü

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Türkiye'nin Libya'daki rolüne ilişkin açıklamalarda da bulundu. Türkiye'nin Libya'ya Suriyeli savaşçıları gönderdiği şeklindeki iddialara işaret eden Bakan, Libya'nın "Suriyeleştiğini" belirterek "Libya'da Türkiye'nin oynamayı plandığı rol hakkında açıklamalara ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv fotoğrafı)

Ankara-Paris gerginliği

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamalarının Ankara ile Paris arasında Libya nedeniyle gerginliğın tırmandığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin Libya'da "tehlikeli bir oyun" oynadığı şeklindeki açıklamasına Türkiye sert tepki göstermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Libya'da General Halife Hafter'i destekleyen Fransa'nın ülkenin "kaosa sürüklenmesinde önemli sorumluluğu" bulunduğu belirterek, "Libya'da esas tehlikeli oyunu Fransa'nın" oynadığını ifade etmişti.

Fransız savaş gemisinin Akdeniz'de Türk fırkateynleri tarafından taciz edildiği iddiası da NATO üyesi iki ülke arasında gerilim yaratmıştı. Fransa, iki Türk fırkateyninin eşlik ettiği Tanzanya bandıralı "Çirkin" adlı kargo gemisinin Libya'ya silah taşıyarak BM'nin silah ambargosunu ihlal ettiği şüphesiyle arama girişiminde bulunulduğunu ve Türk fırkateynlerinin "son derece saldırgan" bir şekilde bu girişimi engellediğini ileri sürmüştü. Türkiye ise bu iddiaları yalanlamış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar iddiaları "gerçek dışı" olarak nitelendirmişti.

AFP,Reuters,dpa/JD,HS

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