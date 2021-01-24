 Fransa AB üyesi olmayan ülkelerden gelenlere sınırları kapadı | AVRUPA | DW | 30.01.2021

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AVRUPA

Fransa AB üyesi olmayan ülkelerden gelenlere sınırları kapadı

Fransa Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelenlere sınırlarını kapattı. Pazar gününden itibaren bu ülkelere seyahatler de özel durumlar hariç olmak üzere yasaklandı.

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Koronavirüsün yeni varyantlarının daha bulaşıcı olması ve pandeminin hız kazanması Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde endişe yaratıyor. Fransa bir kez daha pandemi tedbirlerini sertleştirme yoluna gitti. Fransa Başbakanı Jean Castex, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelişlerin ve bu ülkelere gidişlerin özel durumlar hariç tutulmak üzere yasaklandığını açıkladı. Fransa'da ayrıca 20 bin metrekarenin üstünde alana sahip gıda satışı yapmayan mağazalar da Pazar gününden itibaren kapanacak.

Kültür ve spor tesisleri, restoran ve kafeler Fransa'da zaten bir süredir kapalı. Okul ve mağazaların ise saat 18.00'e kadar açık olmasına izin veriliyor ve bu saatten itibaren ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Başbakan Castex yasağa uyulup uyulmadığının da kati bir biçimde izleneceğini ve restoranların "yasadışı" bir biçimde açık kalmasının engelleneceğini söyledi.

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Mutasyona uğramış koronavirüs varyantları neden endişelendiriyor?

Günlük vaka sayısı yaklaşık 20 bin

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında toplanan bakanlar kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama yapmıştı. Attal hükümetin aralarında "son derece katı bir kapanmanın" da olduğu birçok senaryo üzerinde çalıştığını söylemişti.

Fransa'da günlük vaka sayısı yıl başından bu yana oldukça yüksek seyrediyor. Günlük vaka sayısı 20 bini geçerken hastanelerde yoğunluk da artıyor. Bu vakalardan yaklaşık 2 bininde virüsün yeni varyantının görüldüğü belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Olivier Veran sokağa çıkma yasağının etkili ancak virüsün yayılmasını, bilhassa yeni varyantlar göz önüne alındığında, frenlemek açısından yeterli olmadığını belirtmişti.

Yaklaşık 67 milyon nüfuslu ülkede pandeminin başından bu yana resmi vaka sayısı 3 milyonu geride bıraktı. Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 75 bin 600'ü geçti.

dpa, AFP/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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AB Komisyonu'nun mutasyona uğramış yeni virüs varyatlarının yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan önerileri AB üyesi ülkeler tarafından kabul edildi. Yeni seyahat kısıtlamaları yolda.  

Alman hükümeti seyahat yasağı planlıyor

Alman hükümeti mutasyonlu virüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelerden seyahatleri yasaklamayı planlıyor. İçişleri Bakanı Seehofer, hedefin "Çok bulaşıcı olan bu virüsün Almanya'ya gelmesini engellemek" olduğunu vurguladı.  

Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilenlerin sayısı 128'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısının 128'e yükseldiğini, 17 şehirde İngiltere varyantının görüldüğünü açıkladı.  

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