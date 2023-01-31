Fransızlar emeklilik reformuna karşı ikinci kez greve gitti

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 64'e çıkarma planlarına karşı ülke çapında iki haftalık aradan sonra ikinci kez greve gidildi. Grevden toplu taşıma, rafineriler ve okullar etkilendi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı iki haftalık aradan sonra ikinci kez greve gidildi. Okullar, demiryolları ve rafinerileri kapsayan grevler ve protesto gösterileri nedeniyle ülke çapında 11 bin polis ve jandarma görev yaptı.

Hızlı tren seferlerinin üçte ikisi iptal olurken bölgesel ve şehir içi tren ve metro seferlerinde önemli aksaklıklar yaşandı.

Sendikalar, ilkokul öğretmenlerinin yarısının iş bıraktığını bildirirken, enerji şirketi TotalEnergies, rafinerilerinde sabah mesaisinde çalışanların yüzde 55'inin greve katıldığını kaydetti.

Fotoğraf: LOIC VENANCE/AFP/Getty Images

Hükümetin emeklilik reformunda en çok tepki çeken planlardan birini, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması oluşturuyor. Hükümet, mevcut yaş düzenlemesinin emeklilik sistemini artık finanse edemeyeceğini savunuyor. Tam emeklilik için gerekli prim ödeme süresinin de daha hızlı bir şekilde yükseltilmesi, ayrıca bazı meslek grupları için geçerli ayrıcalıkların kaldırılması öngörülüyor.

Asgari emeklilik maaşı 1200 euroya çıkacak

Mevcut sistemde emeklilik yaşı 62 olmasına rağmen, prim ödeme süresini doldurmamış olanların daha uzun süre çalışması gerekiyor. 67 yaşına gelindiğinde ise prim ödeme süresinden bağımsız olarak emekli maaşı ödemesine başlanıyor. Hükümet bu maddede değişiklik öngörmüyor. Asgari emeklilik maaşının ayda 1200 euroya çıkarılması planlanıyor.

Sendikalar ise emeklilik reformunun adil olmadığını savunuyor ve planları "zalimce" diye nitelendiriyor. Sendikaların iki hafta önceki eylem günü çağrısı üzerine İçişleri Bakanlığı verilerine göre bir milyonu aşkın, sendika verilerine göre iki milyon kişi sokaklara çıkmıştı.

Fotoğraf: Loic Venance/AFP/Getty Images

Hükümetin reform planları şu an meclis komisyonunda incelenme aşamasında. Kamuoyu yoklamaları, halkın büyük çoğunluğunun emeklilik reformu planlarına karşı olduğunu gösteriyor.

17,7 milyar euroluk ek kaynak hedefi

Çalışma Bakanlığı hesaplamalarına göre emeklilik reformu, yıllık emeklilik primlerine ek 17,7 milyar euroluk takviye sağlayacak. Sendikalar ise kaynak yaratmanın başka yolları da bulunduğunu, "süper zenginler"e vergi getirilmesi ya da işveren ve yüksek gelirli emeklilerden kesinti gibi önlemlere başvurulabileceğini savunuyor.

Macron, başta emeklilik yaşının 65'e yükseltilmesini önermiş, ancak gelen tepkiler üzerine geri adım atmıştı. Başbakan Elisabeth Borne, hükümetin daha fazla tavize yanaşmayacağı mesajı vererek "64 yaşın tartışmaya kapalı olduğunu" vurguladı, ancak başta kadınlar olmak üzere bazı kesimler üzerindeki etkisini azaltmanın yollarını gözden geçirdiklerini söyledi.

Muhalefetin önergesi üzerine Pazartesi günü mecliste konunun referanduma götürülmesi teklifi tartışılacak.

rtr,dpa/BK,TY