 Fransız hükümetinden Sarı Yelekliler açıklaması | AVRUPA | DW | 18.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Fransız hükümetinden Sarı Yelekliler açıklaması

Fransa Başbakanı haftasonu Sarı Yelekliler eyleminde çıkan olaylara müdahale konusunda polisin yetersiz kaldığını açıkladı.

Sarı Yelekliler protestosu esnasında ateşe verilen bir gazete bayisi

Sarı Yelekliler protestosu esnasında ateşe verilen bir gazete bayisi

Fransa’da hükümet Sarı Yelekliler'in haftasonu düzenlediği protesto gösterilerinde çıkan olaylar nedeniyle baskı altında. Başbakanlıkta pazar günü düzenlenen kriz oturumu sonrasında açıklama yapan Başbakan Edouard Philippe güvenlik önlemleri konusunda eksiklikler olduğunu ifade etti. Kamu düzenini koruma konusunda yetersiz kaldıklarını kabul eden Philippe güvenlik önlemlerindeki işlevsizliklere işaret etti. Başbakan Philippe, "Yapılan incelemeler şiddeti engelleme ve vandalların eylemlerini durdurma konusunda eksiklikler olduğunu ortaya koydu" dedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada Başbakan Philippe’nin pazartesi günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceği ve güvenlik önlemlerine ilişkin yeni önerilerini sunacağı bildirildi. Önerilen güvenlik önlemlerine ilişkin detayların yakında kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı. 

Frankreich Gelbwesten | Proteste & Ausschreitungen in Paris

İçişleri Bakanı Christophe Castaner und Maliye Bakanı Bruno Le Maire bugün Senato'yu bilgilendirecek. Hükümeti eleştiren muhalefet, olayların aydınlatılmasını talep ediyor. Sağ popülist Marine Le Pen yaptığı açıklamada devleti "acizlikle" suçladı. Paris Belediye Başkanı Anne Hildagol da konuya ilişkin hükümetten açıklama beklediklerini ifade etti. Hildagol, La Parisien gazetesine yaptığı açıklamada "Büyük bir sosyal ve siyasi krizin ortasında bulunuyoruz... Bu şekilde devam edemeyiz" ifadesini kullandı.

Cumartesi günü Paris'te düzenlenen protesto gösterisine şiddet karışmış ve bir grup Champs-Elysees bulvarındaki bazı dükkanları ve otomobilleri ateşe vermişti. Cadde üzerine kurulan ve ateşe verilen barikatlardaki alevler bir apartmana sıçramış ve çıkan yangın nedeniyle 11 kişi yaralanmıştı. Olaylar sonrası açıklama yapan Champs-Elysees Komitesi Başkanı Jean-Noël Reinhardt en az 20 dükkanda yüksek miktarda maddi zarar meydana geldiğini ifade etmişti.

dpa/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Macron Sarı Yelekliler’e karşı tavrını sertleştiriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te yaşanan şiddet olaylarının ardından Sarı Yelekliler’e karşı daha sert kararlar alınacağını duyurdu. (17.03.2019)  

Fransa'da Sarı Yeleklilerin protestoları üçüncü ayında

Fransa'da Sarı Yeleklilerin protesto eylemleri üçüncü ayını doldurdu. Yapılan güncel bir ankete göre 14 haftadır devam eden gösterilere destek ise giderek düşüyor. (16.02.2019)  

BM'den Fransa'ya polis şiddeti iddialarını "eksiksiz" soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Fransa'ya Sarı Yelekliler protestoları sırasında polisin aşırı güç kullandığına dair iddialara ilişkin "eksiksiz" bir soruşturma gerçekleştirmesi için çağrıda bulundu. (06.03.2019)  

Benzer içerik

Paris Gelbwesten Protest Ausschreitungen Plünderungen

Macron Sarı Yelekliler’e karşı tavrını sertleştiriyor 17.03.2019

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te yaşanan şiddet olaylarının ardından Sarı Yelekliler’e karşı daha sert kararlar alınacağını duyurdu.

Bildergallerie Paris Gelbwesten

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta 16.03.2019

Paris'te Sarı Yeleklilerin eylemi gergin başladı. Polis göstericilere biber gazı ve tayzikli su ile müdahale etti. Göstericiler bugünkü eylemin Macron'a karşı bir ültimatom niteliğinde olacağını açıklamıştı.

Erdogan mit Özil

Volksstimme: Özil sadece bir futbolcu 18.03.2019

Alman basını İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düğününe davet etmesi ile Fransa'da Sarı Yelekliler'in protestolarında yaşanan şiddet olaylarını yorumluyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Paris Gelbwesten Protest Ausschreitungen Plünderungen (AFP/Getty Images/Z. Abdelkafi)

Macron Sarı Yelekliler’e karşı tavrını sertleştiriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te yaşanan şiddet olaylarının ardından Sarı Yelekliler’e karşı daha sert kararlar alınacağını duyurdu.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  