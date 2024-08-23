Frankfurt'taki cinayette kan davası şüphesi

Frankfurt Savcılığı, Merkez Tren İstasyonu'nda Salı günü işlenen cinayetin "aileler arasında kan davası" nedeniyle işlenmiş olabileceğine dair ipuçları olduğunu belirtti.

Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'nda 20 Ağustos Salı günü işlenen cinayette Türkiye kökenli olduğu belirtilen 54 yaşındaki bir erkek, yine Türkiye kökenli olduğu belirtilen 27 yaşındaki bir kişiyi başından silahla vurmuştu. Türk medyasındaki haberlerde cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edilmişti.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Frankfurt Savcılığı Sözcüsü Dominik Mies, katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturmada, şüpheliye isnat edilen suçun nedeninin "aileler arasındaki kan davası" olabileceğine dair ipuçları elde edildiğini belirtti.

Türk medyasında çıkan cinayetin kan davası olabileceği iddialarına atıfta bulunan Mies, medyada yer alan kişilere dair bilgilerin kısmen doğru olmadığını ve soruşturmada Türkiye'deki iddiaları doğrulayan bulgulara henüz ulaşılmadığını ifade etti.

Zanlı ifade vermedi

Frankfurt Savcılığı Sözcüsü Dominik Mies, dün yaptığı açıklamada ise Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'nda Salı günü işlenen cinayetin katil zanlısının suçlamalara yanıt vermediğini söyledi.

Olaydan kısa bir süre sonra Federal Polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı hakkında cinayet suçlamasıyla tutuklanma talimatı çıkarıldı. Kurban ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Savcılığın verdiği bilgilere göre zanlı, kurban yerde olduğu sırada başına iki kere ateş etti. Federal Polis, zanlının bir trene binerek kaçmasını engelledi.

Savcılık Sözcüsü Mies, olayla ilgili soruşturma kapsamında ipuçlarının değerlendirildiğini, görgü tanıklarının ifadelerinin alındığını ve çeşitli kanıtların incelendiğini aktardı.

İnternette yer alan ve cinayet anına ait olduğu belirtilen güvenlik kamerası kayıtlarında da bir erkeğin diğer bir erkeğe yaklaşarak elindeki tabanca ile başını hedef aldığı ve bunun ardından erkeğin yere düştüğü görülüyordu.

Mies, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada söz konusu görüntülerin güvenlik kamerası kayıtları olduğunu teyit etti.

İçişleri Bakanı Faeser: Akıl almaz derecede vahşi bir eylem

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, cinayetin ardından kurbanın yakınlarına taziyelerini ileterek, olaydan duyduğu dehşeti dile getirdi. Cinayeti "Akıl almaz derece vahşi bir eylem" olarak nitelendiren Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'nda olduğu gibi silahın yasak olduğu bölgelerin oluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti. Böyle bir yasağın bu tür korkunç eylemleri tamamen engelleyemeyeceğini belirten Bakan, ancak polisin kontrollerini kolaylaştıracağını söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'nda işlenen cinayeti "akıl almaz derecede vahşi bir eylem" olarak nitelendirdi Fotoğraf: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'nda 1 Haziran'dan bu yana geceleri silah yasağı uygulanıyor. Buna göre, saat 20.00 ile 05.00 arasında istasyona silah yasağı uyarınca tabanca ve uzunluğu dört santimetreyi aşan her türlü bıçağın sokulmasına izin verilmiyor.

Kriminal psikologtan değerlendirme

Öte yandan, Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'nda işlenen cinayeti değerlendiren kriminal psikolog Rudolf Egg, "Kim kamuya açık bir alanda böyle bir eylemde bulunursa, yakalanma riskini göze almıştır" şeklinde konuştu. Zanlının olayın güvenlik kamerasına yansıyacağını ve birçok görgü tanığı bulunacağını bilmesi gerektiğini ifade eden Egg, bu cinayetin ardından müebbet hapis cezasına çarptırılacağını da göze almış olabileceğini kaydetti. "Kim böyle bir eylemde bulunuyorsa, güçlü bir motifi olması veya çok büyük baskı altında bulunması gerekir" diyen Egg, belki de bu eylemde bulunmaktan başka bir seçeneğinin olmadığı değerlendirmesini yaptı.

DW, dpa/JD, HT

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