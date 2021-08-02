Fotoğraflarla yangından geriye kalanlar

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Yangınların devam ettiği Muğla ve Antalya çevresinden yansıyan kareler sarsıcı. Küle dönen zeytinlikler, ormanlar, köyler... Yangınların devam ettiği bölgelerden DW Türkçe muhabiri Serkan Ocak'ın objektifine takılanlar.
Yanan yerlerden geriye sadece kül kalıyor. Antalya Manavgat'a bağlı Kalemler Köyü'ndeki bu evde olduğu gibi...
Çökertme'de zeytin ağaçları küle döndü.
Bodrum Çökertme'de çıkan yangında bazı evler tamamen yandı.
Yanan yerlerden geriye sadece kül kalıyor. Antalya Manavgat'a bağlı Kalemler Köyü'ndeki bu evde olduğu gibi...
Türkevleri'ndeki Kemerköy Termik Santrali yangınına müdahale etmeye çalışan TOMA, yangından kaçarken kanala düştü. Personel aracı terk etti. TOMA yangınlara teslim oldu.
Günlerdir süren çalışmalarda itfaiye erleri seferber olmuş durumda. Gönüllü itfaiyeci Mert'in en üzüldüğü zaman suyunun bittiği andı.
Yangın kimi zaman müdahale ekiplerini de etkiliyor. Gözleri yanan görevliler birbirine göz damlası sıkıyor. Mücadale kaldığı yerden devam ediyor. Burası Ören'deki Akçakaya Köyü.
Birçok yerde çıkan yangınlara kimi zaman gönüllüler ellerindeki dal parçaları ile müdahale ediyor. Burası Türkevleri ve Çökertme arasındaki karayolu.
Türkevleri'nde evleri yanan Muhammet Çetkin ve Merve Çetkin, evlerinde oluşan hasarı tespit etmeye çalışıyor.
Türkevleri'nde evi yanan Sabahat Karabacak, bir yandan evinin yanmasına üzülürken, diğer yandan odasında halen yanan dantelleri için üzülüyor ve ateşi söndürmeye çalışıyordu.
Fotoğraflar: Serkan Ocak
©️ Deutsche Welle Türkçe
Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl orman yangınlarına karşı 27 adet helikopter, 2 adet amfibik uçak ve 1 adet insansız hava aracı kiraladı. Bakanlığın kendine ait yangın söndürme uçağı veya helikopteri bulunmuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkede etkili olan yangınlarla ilgili olarak şehirlerdeki durumun sorumluluğunun belediyelerde olduğunu söylemesi tartışma yarattı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki mükellefler için mücbir sebep hali ilan etti. Buna göre yangından etkilenen mükelleflerin vergi yükümlülükleri Kasım ayına kadar ertelendi.