 Fotoğraflarla yangından geriye kalanlar | Türkiye | DW | 06.08.2021

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Türkiye

Fotoğraflarla yangından geriye kalanlar

Yangınların devam ettiği Muğla ve Antalya çevresinden yansıyan kareler sarsıcı. Küle dönen zeytinlikler, ormanlar, köyler... Yangınların devam ettiği bölgelerden DW Türkçe muhabiri Serkan Ocak'ın objektifine takılanlar.

Yanan yerlerden geriye sadece kül kalıyor. Antalya Manavgat'a bağlı Kalemler Köyü'ndeki bu evde olduğu gibi... 

Yanan yerlerden geriye sadece kül kalıyor. Antalya Manavgat'a bağlı Kalemler Köyü'ndeki bu evde olduğu gibi... 

Yanan zeytin ağaçları

Yanan zeytin ağaçları

Çökertme'de zeytin ağaçları küle döndü. 

Bodrum, Çökertme

Bodrum, Çökertme

Bodrum Çökertme'de çıkan yangında bazı evler tamamen yandı. 

Yanan yerlerden geriye sadece kül kalıyor. Antalya Manavgat'a bağlı Kalemler Köyü'ndeki bu evde olduğu gibi... 

Yangınlara teslim olan TOMA

Yangınlara teslim olan TOMA

Türkevleri'ndeki Kemerköy Termik Santrali yangınına müdahale etmeye çalışan TOMA, yangından kaçarken kanala düştü. Personel aracı terk etti. TOMA yangınlara teslim oldu. 

İtfaiyeci Mert

İtfaiyeci Mert

Günlerdir süren çalışmalarda itfaiye erleri seferber olmuş durumda. Gönüllü itfaiyeci Mert'in en üzüldüğü zaman suyunun bittiği andı. 

İtfaiyeciler birbirine yardım ediyor

İtfaiyeciler birbirine yardım ediyor

Yangın kimi zaman müdahale ekiplerini de etkiliyor. Gözleri yanan görevliler birbirine göz damlası sıkıyor. Mücadale kaldığı yerden devam ediyor. Burası Ören'deki Akçakaya Köyü.

Çökertme ve Türkevleri arasında karayolu

Çökertme ve Türkevleri arasında karayolu

Birçok yerde çıkan yangınlara kimi zaman gönüllüler ellerindeki dal parçaları ile müdahale ediyor. Burası Türkevleri ve Çökertme arasındaki karayolu.

Muhammet Çetkin ve Merve Çetkin

Muhammet Çetkin ve Merve Çetkin

Türkevleri'nde evleri yanan Muhammet Çetkin ve Merve Çetkin, evlerinde oluşan hasarı tespit etmeye çalışıyor.

Sabahat Karabacak

Sabahat Karabacak

Türkevleri'nde evi yanan Sabahat Karabacak, bir yandan evinin yanmasına üzülürken, diğer yandan odasında halen yanan dantelleri için üzülüyor ve ateşi söndürmeye çalışıyordu. 

Fotoğraflar: Serkan Ocak 

©️ Deutsche Welle Türkçe

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Yangına havadan müdahale neden yetersiz kaldı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl orman yangınlarına karşı 27 adet helikopter, 2 adet amfibik uçak ve 1 adet insansız hava aracı kiraladı. Bakanlığın kendine ait yangın söndürme uçağı veya helikopteri bulunmuyor.  

"Yangında sorumluluk kimde" tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkede etkili olan yangınlarla ilgili olarak şehirlerdeki durumun sorumluluğunun belediyelerde olduğunu söylemesi tartışma yarattı.  

Yangın mağdurlarına vergi kolaylıkları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki mükellefler için mücbir sebep hali ilan etti. Buna göre yangından etkilenen mükelleflerin vergi yükümlülükleri Kasım ayına kadar ertelendi.  

Yangınlarda son durum: 12 yangın devam ediyor

Türkiye’de 28 Temmuz'dan bu yana çıkan toplam 208 yangından 196'sının kontrol altına alındığı duyuruldu. Yeniköy Termik Santrali yakınındaki yangının da kontrol altına alındığı bildiriliyor.  

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Kemerköy'de korku dolu gece  

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