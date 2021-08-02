Fotoğraflarla yangından geriye kalanlar

Yanan zeytin ağaçları

Çökertme'de zeytin ağaçları küle döndü.

Bodrum, Çökertme

Bodrum Çökertme'de çıkan yangında bazı evler tamamen yandı.

Yanan yerlerden geriye sadece kül kalıyor. Antalya Manavgat'a bağlı Kalemler Köyü'ndeki bu evde olduğu gibi...

Yangınlara teslim olan TOMA

Türkevleri'ndeki Kemerköy Termik Santrali yangınına müdahale etmeye çalışan TOMA, yangından kaçarken kanala düştü. Personel aracı terk etti. TOMA yangınlara teslim oldu.

İtfaiyeci Mert

Günlerdir süren çalışmalarda itfaiye erleri seferber olmuş durumda. Gönüllü itfaiyeci Mert'in en üzüldüğü zaman suyunun bittiği andı.

İtfaiyeciler birbirine yardım ediyor

Yangın kimi zaman müdahale ekiplerini de etkiliyor. Gözleri yanan görevliler birbirine göz damlası sıkıyor. Mücadale kaldığı yerden devam ediyor. Burası Ören'deki Akçakaya Köyü.

Çökertme ve Türkevleri arasında karayolu

Birçok yerde çıkan yangınlara kimi zaman gönüllüler ellerindeki dal parçaları ile müdahale ediyor. Burası Türkevleri ve Çökertme arasındaki karayolu.

Muhammet Çetkin ve Merve Çetkin

Türkevleri'nde evleri yanan Muhammet Çetkin ve Merve Çetkin, evlerinde oluşan hasarı tespit etmeye çalışıyor.

Sabahat Karabacak

Türkevleri'nde evi yanan Sabahat Karabacak, bir yandan evinin yanmasına üzülürken, diğer yandan odasında halen yanan dantelleri için üzülüyor ve ateşi söndürmeye çalışıyordu.

Fotoğraflar: Serkan Ocak

©️ Deutsche Welle Türkçe