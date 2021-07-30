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Serkan Ocak
Fotoğraf: privat

Serkan Ocak

Çevre sorunları, toplumsal olaylar ve hak ihlâlleri üzerine haberler yapıyor.

Gazetecilik hayatı boyunca ağırlıklı olarak çevre sorunlarını ele aldı. Bu alanda önemli haberlere imza attı.

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1999’da Hürriyet’te stajyer muhabir olarak başladı. TRT’nin spor bölümünde bir süre çalıştı. İlk basın kartını 2006’da başladığı Radikal Gazetesi’nde aldı. Adliye, emniyet, çevre muhabirliği yaptı. 2015’te Hürriyet Ekler’e geçti. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gazetecilik üzerine dersler verdi. Açık Radyo’da 7 yıl çevre üzerine program yaptı. Gezi Olayları ile ilgili ‘Gazeteci gözüyle direniş’, ‘Gezeceğin Varsa göreceğin de var’, ‘Enerjik - Daldan Dala Spor’ (çocuklar için) adıyla üç kitabı var. Abdi İpekçi Yılın Basın Ödülü (2012), Metin Göktepe Haber Ödülü (2013) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri gibi çok sayıda ödül aldı.

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