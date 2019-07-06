 Fitch Türkiye’nin notunu bir kez daha düşürdü | TÜRKİYE | DW | 13.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Fitch Türkiye’nin notunu bir kez daha düşürdü

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu BB’den BB-’ye düşürdü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, ülkenin kredi notunu indirmesine gerekçe olarak Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasını gösterdi.

default

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin notunu bir kez daha düşürdü. Böylece not görünümü halihazırda yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında bulunan Türkiye'nin notu BB'den BB-'ye geriledi.

Fitch Ratings’den yapılan açıklamada not görünümü “olumsuz” olarak değerlendirilerek, ülkenin notunun daha da düşürülebileceğinin sinyalleri verildi.

Türkiye’nin notunun bir derece daha düşürülmesinde Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın “Merkez Bankası’nı hükümetin faiz oranlarına ilişkin talimatlarını yerine getirmemekle eleştiren” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınması gösterildi. Halihazırda zarar görmüş olan güvenilirliği daha da zedeleyen bu hamlenin “ülkenin şiddetle ihtiyaç duyduğu yabancı yatırımı da tehlikeye sokabileceği” ve “gittikçe kötüye giden ekonomik sonuçları olabileceği” belirtildi.

Bağımsızlık prensibiyle işleyen merkez bankalarına yapılan siyasi müdahaleler ülkelerin yatırım güvenilirliğini etkileyen faktörlerin başında geliyor. Erdoğan’ın yanı sıra, Amerikan Merkez Bankası FED’i mütemadiyen “ne yaptığını bilmemekle” itham eden ABD Başkanı Donald Trump da bu nedenle sıkça eleştiriliyor.

DW, AFP / SÖ,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan’ın hedefinde Merkez Bankası'nın bağımsızlığı mı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görevden aldığı Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya hakkındaki eleştirilerini bankacılık uzmanları DW Türkçe'ye değerlendirdi. Bazı uzmanlara göre Erdoğan PPK'yı etkisizleştirmek istiyor. (11.07.2019)  

Erdoğan: TCMB Başkanı talimatlara uymadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki olumsuz tablodan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın uygulamalarını sorumlu tutarak Çetinkaya'nın "talimatlara uymadığı için" görevden alındığını söyledi. (10.07.2019)  

Merkez Bankası'na müdahale sonrası TL'de değer kaybı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almasının ardından Türk Lirası haftaya yaklaşık yüzde 2'lik değer kaybıyla başladı. (08.07.2019)  

Benzer içerik

Murat Cetinkaya

Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'yı görevden aldı 06.07.2019

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya görevden alındı. Reuters'a konuşan bir hükümet yetkilisine göre bu karar bankanın geçen ay faizleri sabit tutmasıyla "Erdoğan ve Çetinkaya arasındaki sorunun" derinleşmesi üzerine alındı.

Türkische Zentralbank

Erdoğan: TCMB Başkanı talimatlara uymadı 10.07.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki olumsuz tablodan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın uygulamalarını sorumlu tutarak Çetinkaya'nın "talimatlara uymadığı için" görevden alındığını söyledi.

Türkei Recep Tayyip Erdogan, Präsident

Erdoğan: Çetinkaya'nın tasarrufları ağır bedeller ödetti 10.07.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden aldığı Murat Çetinkaya'yı eleştirdi. Erdoğan, Merkez Bankası'nın tamamen revize edilmemesi durumunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınacağını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ARŞİV

S-400’lerin teslimatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin birinci grup malzemelerinin intikaline başlandığını bildirdi.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  