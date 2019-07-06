Fitch Türkiye’nin notunu bir kez daha düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin notunu bir kez daha düşürdü. Böylece not görünümü halihazırda yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında bulunan Türkiye'nin notu BB'den BB-'ye geriledi.

Fitch Ratings’den yapılan açıklamada not görünümü “olumsuz” olarak değerlendirilerek, ülkenin notunun daha da düşürülebileceğinin sinyalleri verildi.

Türkiye’nin notunun bir derece daha düşürülmesinde Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın “Merkez Bankası’nı hükümetin faiz oranlarına ilişkin talimatlarını yerine getirmemekle eleştiren” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınması gösterildi. Halihazırda zarar görmüş olan güvenilirliği daha da zedeleyen bu hamlenin “ülkenin şiddetle ihtiyaç duyduğu yabancı yatırımı da tehlikeye sokabileceği” ve “gittikçe kötüye giden ekonomik sonuçları olabileceği” belirtildi.

Bağımsızlık prensibiyle işleyen merkez bankalarına yapılan siyasi müdahaleler ülkelerin yatırım güvenilirliğini etkileyen faktörlerin başında geliyor. Erdoğan’ın yanı sıra, Amerikan Merkez Bankası FED’i mütemadiyen “ne yaptığını bilmemekle” itham eden ABD Başkanı Donald Trump da bu nedenle sıkça eleştiriliyor.

DW, AFP / SÖ,AÜ

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