Finlandiya'nın NATO üyeliği TBMM'de onaylandı

NATO'ya Finlandiya'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu'na Dair Kanun Teklifi, dün TBMM'de görüşüldü.

Görüşmeler sonrasında Finlandiya'nın NATO üyeliği, Genel Kurul'da kabul edildi.

Böylece NATO üyelerinin tamamı, Finlandiya'nın ittifaka katılım protokolünü meclisten geçirmiş oldu. Türkiye ve Macaristan dışındaki ülkeler aylar önce bu protokolü mecliste kabul etmişti. Macaristan ise hafta başında protokole meclis onayı vermişti.

Türkiye'nin nihai onayının ardından Finlandiya'nın önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günü Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısında büyük olasılıkla NATO'nun 31'inci üyesi olarak ilan edilmesi bekleniyor.

Alman basın ajansı dpa'nın Brüksel'den diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Finlandiya'nın NATO'ya kabulüne ilişkin henüz yerine getirilmeyen bazı formalitelerin önümüzdeki günlerde tamamlanabileceği ve Finlandiya'nın kabulüne karar verilebileceği belirtildi.

Aynı kaynaklar Finlandiya bayrağının Brüksel'deki NATO karargahında törenle göndere çekilmesinin beklendiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı bildirildi.

Türkiye'nin ABD'ye bildirmesi gerekiyor

NATO kaynaklarından edinilen bilgilere göre, tamamlanmayan formalitelerden biri de Türkiye'nin, Finlandiya'nın katılım protokolünün onaylandığını resmi olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'na bildirmesi.

ABD Dışişleri Bakanlığı NATO'nun Kurucu Antlaşmasına göre ittifakla ilgili belgelerin kayıt altına alınmasından da sorumlu merci. Ankara'nın Washington'u resmen bilgilendirmesinden sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'yı Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılmaya davet edebilecek. Finlandiya, katılımı onaylaması ve ilgili belgeleri ibraz etmesinin ardından resmi olarak üye kabul edilecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce Finlandiya'nın katılımına yönelik itirazdan vazgeçildiğini açıklamıştı. Türkiye "terör örgütlerine destek verdikleri" gerekçesiyle İsveç ile birlikte Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına itiraz etmişti. Daha sonra Finlandiya'ya yeşil ışık yakan Ankara, İsveç'e onayın ise mevcut koşullarda henüz mümkün olmadığı sinyalini vermişti.

dpa/TY,BK,CÖ,HS

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