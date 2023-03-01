Finlandiya'da meclis NATO'ya katılım anlaşmasını onayladı

Finlandiya parlamentosu, NATO'ya katılım anlaşmasını onayladı. Böylece ülkenin İsveç'ten bağımsız olarak İttifak'a üyeliğinin önü açılmış oldu.

Finlandiya parlamentosu, NATO'ya katılım anlaşmasını onaylayarak ülkenin İsveç'ten bağımsız bir şekilde NATO'ya üyeliğinin önünü açmış oldu.

200 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada 184 milletvekili "evet" oyu kullanırken 7 milletvekili "hayır" oyu verdi, bir milletvekili çekimser kaldı.

Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün imzası ve Türkiye ile Macaristan'ın meclis onayının ardından Finlandiya'nın NATO üyeliği önünde engel kalmayacak. Niinistö, meclis katılım anlaşmasını onaylar onaylamaz imzaya hazır olduğunu belirtmiş, pratik gerekçelerle kısa bir gecikme olsa bile imzanın 2 Nisan'daki seçimler sonrasına kalmayacağı mesajı vermişti.

Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğine sıcak baktığı, ancak İsveç'in üyeliğine onayın mevcut koşullarda söz konusu olmadığı mesajının ardından Finlandiya'nın İsveçsiz üyeliği gündeme gelmişti. İki ülkenin üyeliği için NATO'ya üye 30 ülkenin de onayı gerekiyor. Gerekli meclis onayının henüz çıkmadığı tek iki ülke ise Türkiye ve Macaristan.

İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılım anlaşmasını Temmuz ayında imzalamıştı. Fotoğraf: Kenzo Tribouillard/AFP

Finlandiya, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırması sonrası askeri tarafsızlık politikasını terk ederek Mayıs ayında İsveç ile birlikte NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı. İki İskandinav ülkesi, Temmuz ayında NATO'ya katılım anlaşmasına imza atmıştı. Rusya ile 1340 kilometrelik sınırı bulunan Finlandiya, dün de sınıra planlanan 200 kilometrelik tel örgünün yapımına başlandığını açıklamıştı.

Dün Helsinki'de Başbakan Sanna Marin ile bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Macaristan'a iki ülkenin üyeliklerini onaylama çağrısını yinelemiş, Finlandiya Başbakanı Marin de Temmuz ayındaki NATO zirvesine kadar üyelik sürecinin tamamlanmasını umutla beklediklerini söylemişti. Marin, ülkesinin NATO üyeliğine başvuru gerekçesini, "NATO sınırı, Rusya'nın geçmeyeceği tek hattır" sözüyle ifade etmişti.

Macaristan'da meclis onay süreci başladı

Macaristan'da ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili şimdiye kadar iki kez ertelenen meclis onay süreci bugün başladı. Meclisteki tartışma oturumu öncesinde konuşan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, milletvekillerine İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini "mümkün olan en kısa sürede" onaylamaları çağrısı yaptı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, iki ülkenin NATO üyeliklerini desteklediklerini belirtmesine rağmen geçen Cuma günü ilk kez somut eleştiriler yöneltmiş ve iki ülkeyi Macaristan'daki demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda "açık yalanlar söylemekle" suçlamıştı. Orban, oylama öncesinde iki ülkenin üyelikleri konusunda meclis grupları arasında istişarelere ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. İki ülkenin üyelikleriyle ilgili meclis oylamasının Mart ayının ikinci yarısından önce gerçekleşmesi beklenmiyor.

rtr,AFP/BK,TY