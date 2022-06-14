Finlandiya NATO üyelik sürecinden endişeli

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 28-30 Haziran tarihleri arasında İspanya'nın başkenti Madrid'te yapılacak olan NATO zirvesine dek Türkiye ile bir anlaşma sağlanamaması durumunda, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin dondurulabileceği endişesini dile getirdi.

Resmi ziyaret amacıyla bulunduğu İsveç'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Marin, "Bu süreçte ilerleme kaydetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Madrid'ten önce problemleri çözmez isek, gidişatın tıkanması tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı. Marin sözlerinin devamında, "Ne kadar sürer bilmiyoruz ancak süreç bir müddet tıkanabilir" dedi.

"Türkiye'nin kaygılarını ciddiye alıyoruz"

Türkiye'nin kaygılarını ciddiye aldıklarını ve bu konuları konuşmaktan yana olduklarını da belirten Başbakan Marin, "Şayet bir yanlış anlama varsa, bunları da gidermek istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin daha önce iki ülkenin NATO üyeliğinden yana bir tavır sergilediğini kaydeden Sanna Marin, resmi başvuruların yapılmasından sonra ise Ankara'nın söylemini değiştirdiğini vurguladı.

Marin ayrıca, "Tabii ki tüm sorunları çok ciddiye alıyor ve görüşmelerde bulunuyoruz ancak ben şu anda bir çözüm bulma sorumluluğunun Türkiye'de de olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip Finlandiya'da faal asker sayısı 23 bin civarında Fotoğraf: picture-alliance/dpa/V. Moilanen

Cumhurbaşkanı Niinisto: Herhangi bir ilerleme yok

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de, ülkesinde yayın yapan YLE TV1 kanalına verdiği röportajda, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini Türkiye'nin bloke etmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Niinistö, "Süreç öylesine tıkanmış durumda ki, ilerlemeye dair kamuoyuna hiçbir şey söylenmiyor olmasına şaşırmamak gerek. Zira, hiçbir ilerleme yok" ifadesini kullandı.

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında bir görüşme gerçekleştiğini, ancak Finlandiya'nın istemesine rağmen ikinci bir görüşme olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin işi sürüncemede bıraktığı imasında bulundu. Niinistö diğer yandan iletişim kanallarının açık olduğunu ve bu kanallardan "günde birkaç kez" irtibat kurulduğunu ifade ederek görüşmelerin devam edeceğine inandığını kaydetti.

"Türkiye'nin hedeflerinden biri, karşı karşıya olduğu teröre dikkat çekmek ve buna yönelik tavrın değişmesini, bu terörün ciddiye alınmasını sağlamak olabilir" diyen Niinistö, ülkesinin "her türlü terörü kınadığını" belirtti.

Finlandiya'daki terörle mücadele uygulamalarının, ortalama bir NATO ülkesi ile aynı seviyede olduğunu ifade eden Sauli Niinisto, bunun dışında ülkesinde kısa süre önce yasaların güncellendiğini aktararak, "Yani yapabileceğimiz, düzeltebileceğimiz çok da bir şey yok" dedi.

Stoltenberg: Madrid zirvesi son tarih değil

Pazartesi günü İsveç'te resmi temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Türkiye'nin endişelerini "olabildiğince hızlı" giderebilmek için "yoğun ve aktif" bir biçimde çalıştığını dile getirmişti. Geçen Pazar günü gittiği Finlandiya'da da sürece dair açıklamalar yapan Stoltenberg, sürecin uzamasının mümkün olduğunu vurgulayarak, "Madrid'teki zirve hiçbir zaman son tarih olmadı" demişti.

AFP,DW / ET,BK