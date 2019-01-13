 Filistin′de hükümet istifasını sundu | DÜNYA | DW | 29.01.2019

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DÜNYA

Filistin'de hükümet istifasını sundu

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah istifa mektubunu Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sundu. Yeni kurulacak hükümette Hamas'a yer verilmeyecek.

Palästinensischer Premierminister Rami Hamdallah (Reuters/M. Qawasma)

Geçen Pazar günü El Fetih hareketinin yeni bir hükümet kurulması yönünde tavsiye kararı alması üzerine Filistin Başbakanı Rami Hamdallah istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sundu. İstifa, Abbas'ın onayı sonrası geçerlilik kazanacak.

Resmi haber ajansı Wafa tarafından yayımlanan açıklamaya göre yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut hükümet görevde kalmaya devam edecek.

El Fetih ve Hamas arasındaki yakınlaşma resmen bitti

Mevcut hükümet 2014 yılından bu yana görevdeydi. Hükümette bundan sonra radikal İslamcı Hamas örgütü için koltuk ayrılmayacak. Bu kararla birlikte, El Fetih ile 2007 yılından bu yana Gazze Şeridi'ni kontrolü altında tutan Hamas arasındaki yakınlaşma çabaları resmi olarak bitmiş sayılıyor.

2017 yılında Hamas ve Abbas yönetimindeki özerk yönetim, 10 yıllık anlaşmazlığın ardından uzlaşmaya gidilmesini kararlaştırmıştı. Hamas Gazze Şeridi'nin kontrolünü devretmeyi kabul etmiş, ancak bu plan başarısızlığa uğramıştı.

Filistin'de en son 2006 yılında yapılan seçimleri kazanan Hamas bir sene sonra Gazze Şeridi'ni kontrol altına almıştı. Hamas, İsrail, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör örgütü" listesinde bulunuyor.

AFP,dpa/NS,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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