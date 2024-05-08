Filistin yanlısı kampüs eylemleri Avrupa'ya yayıldı

Filistin yanlısı üniversite öğrencilerinin ABD'de başlattığı kampüs protestoları Avrupa geneline yayıldı. ABD'deki gösterilerden ilham alan öğrenciler; kampüs içinde çadır kurdu, sınıfları işgal etti. Öğrenci gruplarının temel talebi İsrail ile akademik bağların kesilmesi olurken üniversite yönetimleri gösterilere izin vermek veya müdahale etmek arasında kaldı.

Almanya'da öğrenci protestolarının adresi Berlin Hür Üniversitesi oldu. Farklı üniversitelerden öğrencilerin de bulunduğu grup, okul bahçesinde çadır kurdu, bazı sınıfları işgal etmeye kalkıştı. "Akademik diyaloğa açığız ancak işgal bu kampüste kabul edilemez" diyen okul yönetimi polis çağırdı. Eylemciler, polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu dağıldı. Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, okulun polis çağırma kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Berlin Hür Üniversitesinde göstericilere polis müdahale etti. Fotoğraf: Axel Schmidt/Getty Images

Doğudaki Leipzig'de ise yaklaşık 50 öğrenci Leipzig Üniversitesi'nde bir sınıfı işgal etti. Öğrenciler, "Soykırıma karşı üniversite işgali" yazan pankartlar açtı. Bölgenin en büyük öğrenci birliğinden üniversite yönetimine eylemi sona erdirmek için adım atma çağrısı gelince okul yönetimi durumu polise bildirdi. Müdahale sonucu tutuklanan olmadı ancak 13 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Almanya gibi Hollanda'da da öğrenciler karşılarında polisi buldu.

Amsterdam Üniversitesi kampüsündeki eyleme müdahale eden polis 169 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden ikisinin tutukluluğunun devam ettiği açıklandı. Polis, müdahalenin kamu düzenini sağlamak için gerekli olduğu açıklamasını yaparken öğrenciler üniversite yönetimine tepki gösterdi.

Oxford akademisyenlerinden destek

Avrupa'nın diğer yerlerinde ise bazı üniversiteler gösterilere göz yumdu.

İngiltere'de aralarında prestijli Oxford ve Cambridge'in de olduğu çok sayıda üniversitede Filistin yanlısı gösteriler yapıldı. Eylemciler, okul yönetimlerinden İsrail'le tüm bağları kesmelerini istedi. Protestolar büyük ölçüde barışçıl geçti. 200'ün üzerinde Oxford akademisyeni gösterileri destekleyen açık mektuba imza attı.

Avusturya'da polis, öğrencilerin Viyana Üniversitesi'nin ana bahçesine çadır kurmasını müdahale etmeden izledi. Üniversite ve öğrenci sendikası, göstericiler arasında "antisemitik gruplar var" diyerek eylemcilerle aralarına mesafe koydu. Ancak göstericiler bu suçlamayı reddetti.

Almanya'da Humboldt Üniversitesindeki göstericiler. Fotoğraf: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Danimarka'da okul eylemlerinin adresi Kopenhag Üniversitesi oldu. Üniversite yönetimi öğrencilerin protesto hakkı olduğunu ancak kampüs kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Öğrenciler açlık grevinde

Finlandiya'da onlarca kişi Helsinki Üniversitesi'nin ana binası önünde kamp kurdu. İsrail'le akademik bağlar kesilene kadar bölgeden ayrılmayacaklarını açıkladılar.

İtalya'da ise dünyanın en eski eğitim kurumlarından olan Bologna Üniversitesi'nde çadırlar kuruldu. Roma'da da öğrenci eylemleri vardı, gösteriler barışçıl geçti.

İspanya'da Valensiya ve Barselona üniversitelerinde benzer manzaralar vardı. Öğrenci birlikleri önümüzdeki günlerde kapsamlı protestolara hazırlanıyor.

Eylemlere Fransa'nın çeşitli üniversitelerinden öğrenciler de katıldı. Prestijli Paris Siyasi Bilimler Akademisi'nden 13 öğrenci Filistin için açlık grevine başladı.

AP,AFP/MUK,BK

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