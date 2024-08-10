Filenin Sultanları Paris'ten madalyasız dönüyor

Filenin Sultanları olarak bilinen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile oynadığı üçüncülük maçını 3-1 kaybederek bronz madalya şansını yitirdi.

Filenin Sultanları, maçın ilk iki setini 21-25 ve 25-27 kaybettikten sonra üçüncü seti 25-22'lik bir skorla aldı. Ancak dördüncü seti 25-15 kaybeden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyatlar'daki son maçında 3-1 yenilmiş oldu. İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris'teki South Paris Arena'da Brezilya'yı mağlup etmeyi başarsaydı tarihinde ilk kez Olimpiyat madalyası elde edecekti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile son olarak geçen Haziran'da FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) karşılaşmış ve maçtan 3-0 yenik ayrılmıştı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 yenildi. Fotoğraf: Alessandra Tarantino/AP/picture alliance

Yarı finalde İtalya mağlubiyeti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Çin'i 3-2 geçerek Olimpiyatlar'da ilk kez yarı finale çıkma başarısı göstermişti. Filenin Sultanları yarı finalde ise İtalya'ya 3-0 yenilerek altın ya da gümüş madalya şansını yitirmişti.

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihinde ilk kez çeyrek final oynama başarısı göstermiş ve set averajıyla Olimpiyat beşincisi olmuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye elenmişti.

Filenin Sultanları, 2023'te hem CEV Avrupa Şampiyonası'nda hem de FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı aynı yıl 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde de grubundaki altı maçı da kazanarak Paris vizesi aldı.

DW/CÖ,MUK

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