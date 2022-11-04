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FIFA 2022 Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapacak.Fotoğraf: Ulmer/IMAGO
SporKatar

FIFA'dan tepki çeken Dünya Kupası mektubu

11 dakika önce

FIFA, Katar'daki Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden "futbola odaklanmalarını" ve "ahlak dersi vermeyi" bırakmalarını istedi. FIFA'nın katılımcı ülkelere gönderdiği mektuba Uluslararası Af Örgütü'nden tepki geldi.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) Katar'da bu ay düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak ülkelerin federasyonlarına mektup gönderdiği ortaya çıktı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Genel Sekreter Fatma Samoura'nın imzasının bulunduğu mektupta, Dünya Kupası'nda yer alacak 32 ülkeye "Lütfen artık futbola odaklanalım" çağrısında bulunuldu.

"FIFA olarak biz, dünyanın geri kalanına ahlak dersi vermeksizin tüm düşünce ve inançlara saygı göstermeye çalışıyoruz" ifadesi yer alan mektupta, "Futbolun dış dünyadan kopuk şekilde yaşamadığını biliyoruz ve aynı şekilde dünya genelinde birçok siyasi zorluk ve güçlük olduğunun da farkındayız... Ancak lütfen futbolun her mevcut ideolojik ve siyasi savaşın içine çekilmesine de izin vermeyin" denildi.

31 Mart 2022'de Katar'ın başkenti Doha'daki 72'nci FIFA Kongresi'nde konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino
FIFA Başkanı Gianni InfantinoFotoğraf: Franck Fife/AFP/Getty Images

İlk olarak Sky News tarafından haber yapılan mektup, AFP ajansınca FIFA'ya doğrulatıldı. Reuters'ın haberine göre, Avustralya Futbol Federasyonu da mektubun ellerine ulaştığını teyit etti.

Katar'a yönelik tepki ve protestolar

Katar'ın ev sahipliği, bu ülkedeki insan hakları ihlalleri ve yabancı işçilerin Dünya Kupası'na hazırlanan statlardaki çalışma koşulları nedeniyle uzun süredir tartışma konusu.

Eşcinselliğin yasa dışı kabul edildiği Katar'ın LGBTQ ve kadın hakları konusundaki duruşu da protestolara neden oluyor.

İngiltere ve Fransa dâhil sekiz Avrupa ülkesi, takım kaptanlarının Dünya Kupası maçlarında FIFA kurallarını ihlal etme pahasına gökkuşağı renkli ve "One Love" (Tek Aşk) yazılı pazı bandı takacağını duyurdu.

Danimarka, Katar'daki işçi ölümlerine dikkat çekmek için Dünya Kupası'na özel siyah renkli bir milli takım forması da tasarladı. Avustralya Futbol Federasyonu ve milli takım oyuncuları da geçen hafta yayımladıkları mesajda, Katar'daki göçmen işçilerin çalışma koşullarını ve LGBTQ bireyleri hedef alan yasaları eleştirdi.

Birçok teknik direktör ve federasyon da göçmen işçilerin ailelerine tazminat ödenmesi amacıyla bir fon oluşturulmasına yönelik çağrılara destek verdi.

Af Örgütü: Çözüm basit

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, FIFA'nın mektubuna tepki gösterdi.

Af Örgütü'nün Ekonomik ve Sosyal Adalet biriminin direktörü Steve Cockburn, "Gianni Infantino dünyanın 'futbola odaklanmasını istiyorsa", çözüm basit: FIFA ciddi insan hakları sorunlarını halının altına süpürmek yerine, onları ele almakla işe başlayabilir" dedi.

Cockburn, "İlk adım da göçmen işçilere tazminat ödenmesi için bir fon kurulacağına dair taahhüdün turnuva başlamadan kamuoyu önünde verilmesi ve LGBT bireylerin ayrımcılık ve tacizle karşılaşmaması sağlamak olur. Hâlâ bunları yapmamış olmaları şaşkınlık verici" diye ekledi.

Katar'daki Dünya Kupası, 20 Kasım Pazar günü başlayacak ve 18 Aralık'taki final maçıyla sona erecek. Dünya Kupası'na katılacak takımların kadroları ise önümüzdeki hafta açıklanacak.

 

DW,rtr,AFP,AP / CÖ,ET

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