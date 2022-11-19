FIFA Başkanı Katar eleştirileri için "riyakarlık" dedi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yarın başlayacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Katar'a yöneltilen eleştirileri "riyakarlık" olarak niteledi.

Doha’da kupanın açılışı sebebiyle düzenlenen basın toplantısında uzun bir konuşma yapan Infantino bilhassa Avrupa'dan Katar’a iş güvenliği ve LGBTİ hakları konularında getirilen eleştirileri geri çevirdi.

Dünya Kupası hak ihlallerinin gölgesinde başlıyor To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ben Avrupalıyım. İnsanlara ahlak dersi vermeye başlamadan önce, 3 bin yıldır dünyanın dört bir yanında yaptıklarımızdan dolayı önümüzdeki üç bin yıl boyunca özür dilememiz gerekiyor" diyen Infantino "Bu eleştirileri anlamakta zorlanıyorum. Bu insanlara yardım için, onlara eğitim için, daha iyi bir gelecek ve daha fazla umut vermek için yatırımda bulunmamız gerekir. Hepimizin kendisini eğitmesi gerekir, birçok şey mükemmel değil ama reform ve değişim zaman alır" diye konuştu. Infantino "Bu tek taraflı ahlak dersi sadece riyakarlık" dedi.

Katar'da Dünya Kupası düzenleme kararının çok önceden alındığına dikkat çeken Infantino "12 yıl önce verilmiş bir kararın eleştirisini almak kolay değil. Doha hazır, Katar hazır ve elbette şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası olacak" diye konuştu.

Infantino, "Bugün kendimi Katarlı hissediyorum. Bugün kendimi Arap hissediyorum. Bugün kendimi Afrikalı hissediyorum. Bugün kendimi eşcinsel hissediyorum. Bugün kendimi engelli hissediyorum. Bugün kendimi aylak hissediyorum. Bugün kendimi göçmen bir işçi gibi hissediyorum" dedi. Kadınları bu grubun dışında tuttuğunu fark eden FIFA Başkanı, "Kendimi bir kadın gibi hissediyorum" diye ekledi.

Ardından da "Elbette Katarlı değilim, Arap değilim, Afrikalı değilim, eşcinsel değilim, engelli değilim" diyen Infantino, "Ama öyle hissediyorum çünkü yabancı bir ülkede bir yabancı olarak ayrımcılığa ve zorbalığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum" ifadesini kullanarak kendisinin de İtalyan bir göçmen işçi ailesinin çocuğu olarak İsviçre'de büyüdüğünü hatırlattı.

Kızıl saçlı ve çilleri olduğu için zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Infantino, "Ne yaparsınız? İlişki kurmaya çalışırsınız, bizim de yapmamız gereken bu. Sonuç almanın tek yolu ilişki kurmaktır" dedi.





Dünya Kupası yarın başlayacak Fotoğraf: Fabrizio Bensch/REUTERS

"Biz çalışma izni bile vermiyoruz"

Infantino Katar'da stadyum inşaatlarında ölen işçilerle ilgili olarak da Katar'ın işçilere çalışma fırsatı sunduğunu, Avrupa'nın onu bile yapmadığını söyledi. Infantino "Burada ülkelerinde kazandıklarının on katını kazanıyorlar. Bunu da yasal bir biçimde yapıyorlar. Biz Avrupa'da sınırlarımızı kapıyoruz, bu insanlara Avrupa'da yasal olarak çalışma izni vermiyoruz" dedi.

Infantino "(Dünya Kupası olmasaydı) Katar'daki değişimlerin belki de olmayacağına en azından bu hızla olmayacağına inanıyorum. Kuşkusuz baskıyı sürdürmeliyiz, kuşkusuz daha iyisi için çabalamalı ve bunu sağlamalıyız" diye konuştu.

İran’ın turnuvaya katılımı

Infantino ülkedeki protestolara ve hükümetin buna sert müdahalesine rağmen kupaya İran'ın katılımını da savundu. "İki rejim birbirine karşı oynamıyor, iki ideoloji birbirine karşı oynamıyor, oynayan iki futbol takımı" diyen Infantino "En azından futbol bizi bir araya getiremezse nasıl bir dünyada yaşayacağız? İran'da 80 milyon insan var, hepsi mi kötü? Hepsi mi canavar?" dedi.

Dünya Kupası, Katar'a yönelik eleştirilerin gölgesinde başlıyor Fotoğraf: Marko Djurica/REUTERS

Bira satışlarının yasaklanması

Infantino Katar'da stadyumlarda bira satılmaması kararına ilişkin olarak da FIFA'nın Katar yönetimini ikna etmeyi denediğini ancak bunda başarısız olduğunu söyledi. Ayrıca Katar yönetiminden LGBTİ bireylerin Dünya Kupası'nı izlemek için Katar'a gelmeleri halinde sorun yaşamayacakları konusunda güvence aldıklarını belirtti.

Katar'da eşcinsel ilişkiler yasadışı kabul ediliyor ve eşcinsel ilişkiye 3 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Basın toplantısının sonunda FIFA Medya İlişkiler Direktörü Bryan Swanson da mikrofonu alarak bir konuşma yaptı. "FIFA'ya katıldığımdan beri Gianni Infantino hakkında özellikle de LGBTİ topluluğundan çok sayıda eleştiri geldiğini gördüm" diyen Swanson "Burada eşcinsel bir erkek olarak Katar'da küresel düzeyde ayrıcalıklı olan bir pozisyona sahip biri olarak oturuyorum. Herkesin gelebileceği konusunda birçok güvence aldı. Gianni Infantino'nun gay olmaması, bunu umursamadığı anlamına gelmiyor. Umursuyor" dedi.

Reuters, SID / EC, JD