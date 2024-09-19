Fidan: İsrail savaşı Lübnan'a taşıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in savaşı Lübnan'a taşımaya çalıştığını söyledi. Fidan, Türkiye'de siber güvenlikle ilgili müstakil bir örgüt kurulacağını da açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in Gazze'de çatışmayı kademeli olarak genişletme stratejisi izlediğini, şimdi aynı şeyi savaşı Lübnan'a taşımak için yaptığını söyledi. İsrail'in aşama aşama savaşı Lübnan'a taşıdığını kaydeden Fidan, artan tacizler karşısında İran ve Hizbullah'ın "yanıt vermekten başka seçeneceğinin kalmadığı" noktaya gelindiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası adlı programına konuk olan Fidan, Lübnan'da binlerce iletişim cihazının uzaktan eş zamanlı patlatılmasıyla ilgili, "Bunlar istihbarat literatüründe fırsat operasyonu diye nitelendirilen operasyonlar. Hizbullah'ın yapacağı satın almaları İsrail önceden öğreniyor daha sonra bunlara nüfuz ediyor" dedi.

İstihbarat örgütlerinin bu yöntemi "çok sık kullandığını" bunun "yeni bir şey olmadığını" söyleyen Fidan, burada farklı olanın bu kadar büyük çapta yapılması olduğunu belirtti.

Fidan siber güvenlikle ilgili yeni bir örgüt kurulmasına çalışıldığını da açıkladı. Bu alanda faaliyet gösteren Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyete ek olarak müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulmasının gündemde olduğunu dile getirdi. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında da görüşülen yeni teşkilatın yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade etti.

"Suriye ile görüşmeye hazırız"

Fidan Suriye ile normalleşme konusuna da değindi. Beşar Esad yönetimi ile "epey zamandır Rusya ve İran'ın olduğu ortamlarda" askeri ve istihbarat konularını görüştüklerini anlatan Fidan, "Suriye ile görüşmeye hazırız" dedi, Ankara-Şam normalleşmesi için rejim ve muhalefetin anlaşabileceği siyasi bir tablonun varlığının önemli olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan Avrupa ülkelerinde aşırı sağ partilerin iktidara gelmesinin ikili ilişkilerde değişikliğe yol açmayacağını, zaten Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye "sanki aşırı sağ iktidardaymış gibi davrandığını" söyledi.

Ukrayna savaşında tarafların konvansiyonel silahlarla yapabileceklerinin sınırına dayandığı görüşünü dile getiren Fidan, "Benim aldığım izlenim, iki tarafla da konuşuyoruz, bir diyalog mekanizması artık açılabilir gibi" dedi, bunun için tarafların ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerini beklediğini belirtti.

Fidan ABD ile ilişkiler konusunda ise CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına uğraştıklarını, bunun iki ülke ilişkilerine ayak bağı olduğu konusunda Ankara ve Washington'un hemfikir olduğunu söyledi.

Reuters,DW / MUK,JD

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