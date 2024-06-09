Fidan Hamas siyasi lideri Haniye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye ile Katar'da bir araya geldi. Türkiye İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği baskını lanetledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Doha'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Doha'da Haniye ile görüştüğü belirtildi. Paylaşımda görüşmeye dair detay verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Nisan ayında Haniye'yi bir kez daha İstanbul'da ağırlamış, ziyaret öncesinde de "Kuvayi Milliye neyse Hamas da aynen odur" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye'den Nuseyrat baskınına "lanetleme"

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği baskına dair bir açıklama yaptı.

"İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" ifadeleri yer alan açıklama şöyle devam etti: "İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze’de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir."

Bakanlık başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağrıda bulundu.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 146 gündür rehin tutulan 4 kişiyi kurtarmak için Gazze Şeridi'nin orta bölgelerinde yer alan Nuseyrat mülteci kampına dün hava destekli operasyon düzenledi.

Hamas'ın alıkoyduğu biri kadın 4 rehine sağ kurtarılırken baskın, savaşın başından beri İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği en kanlı operasyonlardan birine dönüştü.

Hamas'a bağlı Gazze Şeridi sağlık yetkilileri son olarak en az 274 Filistinlinin öldüğünü yüzlerde kişinin yaralandığını açıkladı.

Hamas, 7 Ekim baskınında bazıları yabancı uyruklu 251 kişiyi rehin almıştı. Geçen 8 ayda rehinelerin bir kısmı serbest bırakılırken, 116 kişinin Hamas'ın elinde olduğu değerlendiriliyor. İsrail ordusuna göre rehinelerden 41'i hayatını kaybetti.

AFP, DW/SSB, EC

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