Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile beraberindeki heyet, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Fidan, 2021'de başlayan stratejik toplantıların yedincisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Fidan bu kapsamda iki ülke arasında güvenlik, bölgesel işbirliği, bölgesel konular, ticaret, enerji gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan konularda görüşmelerde bulunacaklarını belirtti.

Blinken: Top Hamas'ta

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını ve "kalıcı ateşkese" giden yolun açılmasını sağlamak için "Topun Hamas'ta" olduğunu söyledi. Blinken Fidan ile görüşmesi öncesinde Washington'un hala barışın sağlanması için mücadele ettiğini belirterek "Mesele Hamas’tır. Mesele Hamas’ın herkesin yararına olacak şekilde ateşkes yapıp yapmamaya karar vermesidir" dedi ve ekledi "Top Hamas’ın sahasında. Biz bu konuda çok yoğun çalışıyoruz ve ne yapacaklar göreceğiz."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile beraberindeki heyet, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi. Fotoğraf: DHA

Fidan'dan Gazze vurgusu

Başta Gazze olmak üzere birçok önemli bölgesel gelişmenin aynı anda cereyan ettiğini kaydeden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Gazze’deki vahim durum bizim bu meseleye acilen eğilmemizi gerektiriyor. Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı. Gazze’deki insanlar acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır" diye konuştu.

Bakan Fidan, Gazze’de ateşkesin temini ve kesintisiz insani yardımın sağlanması için ABD ve diğer ülkelerle ciddi şekilde çalışmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Görüşmede Ukrayna, Karadeniz güvenliği gibi birçok bölgesel konunun da yer aldığını aktaran Fidan, İsveç'in üyeliğinin ardından NATO'nun güncel durumunun da ele alınacağını ifade etti.

DHA, rtr / SSB, BÖ