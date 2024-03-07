ABD'de "en olumlu" stratejik mekanizma beklentisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı'na katılacağı Washington'da yarın Blinken ile görüşecek. Görüşmeler öncesi ABD'de olumlu bir hava var.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı'nın düzenleneceği Washington'da. Fidan, Washington ziyareti kapsamında yarın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşecek.

Türk ve ABD'li yetkililer arasındaki görüşmelerde Suriye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Gazze, savunma iş birliği, enerji ve terörle mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Görüşmeler öncesi Reuters'a değerlendirmede bulunan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Bu muhtemelen son yıllarda gerçekleştirdiğimiz en doyurucu ve en olumlu stratejik mekanizma toplantısı olacak" dedi.

ABD ile Türkiye arasında son yıllarda bazı konularda yaşanan görüş ayrılıkları, stratejik partner konumundaki iki NATO ortağının ilişkilerinde gerilmeye neden oldu.

Türkiye'nin 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması, ABD'nin Ankara'ya yaptırım uygulamasına ve F-35 programından çıkarmasına yol açmıştı.

Ayrıca Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini 20 ay boyunca onaylamaması da Ankara-Washington hattında gerilimi artırmıştı. Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılmasına ilişkin protokolü geçen Ocak ayında meclisten geçirerek bu ülkenin üyeliğinin önünü açmıştı. Ardından da ABD Kongresinin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışına onay vermesiyle Ankara ile Washington arasındaki tansiyon düşmüştü.

Ocak ayı sonlarında Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ABD'li senatörlerden Jeanne Shaheen, stratejik mekanizma toplantısı öncesi Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide, bu ziyaretlerini "ABD-Türkiye ilişkilerini yeniden ileri taşıma potansiyeli açısından oldukça olumlu" diye tanımladı.

"ABD ile potansiyel daha fazla"

Fidan'ın ABD'deki temasları sırasında gündeme gelecek konular arasında bulunan Rusya'yla ilgili de konuşan Shaheen, Ankara'nın Moskova'yla ilişkisini Erdoğan ile de ele aldıklarını ve Putin'in "istediği ülkeyi alabilirmiş gibi hissetmesinin" Türkiye'nin de çıkarına olmadığını söyledi. Shaheen, "Türkiye ve ABD'nin birlikte çalıştığında elde edeceği potansiyel, Türkiye ve Rusya birlikte çalıştığında elde edebileceğinden çok daha fazla" dedi.

Washington, Türkiye'nin Rusya ile olan güçlü ekonomik bağlarının, Moskova'nın bazı ABD yaptırımlarından kaçınmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Savaş boyunca hem Moskova hem de Kiev'le yakın ilişkilerini sürdüren Ankara, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştiriyor ancak Batı'nın bu ülkeye yönelik yaptırımlarına da karşı çıkıyor.

Washington Türk şirketlerinin Rusya ile gerçekleştirdiği işleri yakından takip ederken Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li yetkililer de defaatle Amerikan yaptırımlarının delinmesi ihtimaline karşı uyarılarda bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Blake, bu konuyla ilgili olarak Reuters'a yaptığı açıklamada, "O noktada çok daha iyi bir iş birliği gördüğümüzü düşünüyorum" dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki bir başka anlaşmazlık konusu ise Suriye. Türkiye, ABD'nin Suriye'de YPG'ye verdiği desteği kesmesini istiyor. ABD ise YPG'yi IŞİD'le mücadelenin önemli bir parçası olarak görüyor.

"Elbette bazı şeylere bazı yönlerden farklı bakıyoruz. Ama konu IŞİD'i yenmeye gelince çıkarlarımız örtüşüyor" diyen Flake, "Müşterek çıkarımız olan bölgelerde, buralardaki bazı farklılıklarımıza rağmen ilerleme kaydetmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Washington ziyaretinde Senato üyeleriyle temaslarda bulunması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesi de bekleniyor.

Fidan'ın iki günlük resmi ziyaret sırasında basın ve düşünce kuruluşlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor.

DW,Reuters/CÖ,JD

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