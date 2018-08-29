 Fiat Chrysler - Renault birleşmesi suya düştü | EKONOMİ | DW | 06.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Fiat Chrysler - Renault birleşmesi suya düştü

Fiat Chrysler Fransız rakibi Renault ile birleşme teklifini geri çekti. Dünyanın üçüncü büyük otomotiv şirketini yaratacak muhtemel birleşme gerçekleşmeyecek.

default

İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler, Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, Renault'a yönelik iletilen birleşme teklifinin geri çekildiğini açıkladı. Geri çekme kararı, Renault'nun Fransız hükümetinin talebiyle teklifi değerlendirmek için Fiat Chrysler'den iletilen görüşme kararına yanıt vermekte tereddüt etmesinin hemen ardından geldi.

Fiat Chrysler Perşembe sabahı yaptığı açıklamada, geri çekilen teklifin cazip olduğunu ve birleşmenin olması halinde tüm tarafları tatmin edecek avantajlar getireceğini savundu. Ancak şirketin Fransız Ranault ile birleşmek için gereken Fransa'daki siyasi şartların oluşmamış olduğu vurgulandı. 

Renault'tan konuyla ilgli henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Fiat Chrysler'in teklifini geri çekmesinden önce yapılan açıklamada Renault yönetim kurulu üyelerinin, Fransız hükümeti temsilcilerinin toplantıda teklifle ilgili erteleme talep etmeleri üzerine karar alamadığı belirtildi. Yüzde 15'i aşan payıyla Fransız devleti şu an Renault'nun en büyük hissedarı konumunda.

Dünyanın üçüncü büyük otomotiv şirketi olacaktı

Volkswagen ile Toyota şu an dünyanın en büyük otomotiv şirketleri sıralamasında ilk iki sırada yer alıyor. Fiat Chrysler ve Renault birleşmesinin gerçekleşmesi durumunda oluşacak ve iki şirketin de yüzde 50'şer pay sahibi olacağı dev şirket yılda 8,7 milyon yakın araç üretme kapasitesiyle dünyanın üçüncü en büyük üreticisi haline gelecekti.

Borsada hisseleri düştü

Hedeflenen birleşmenin gerçekleşmeyeceği haberinin ardından hem Renault hem de Fiat Chrysler'in borsadaki hisse senetlerinin değeri düştü. Fiat Chrysler'in Milano Borsası'ndaki hisseleri ilk seansın açılışında yaklaşık yüzde dört değer kaybederek 11,25 euro seviyesine geriledi. Paris Borsası'nda işlem gören Renault'a ait hisseler de yüzde 7 düştü ve 52,22 euro seviyesinin altına indi. Böylece Fransız otomotiv üreticisinin hisseleri 2014 yılından beri ilk kez yine en düşük seviyelere gerilemiş oldu. Fiat Chrysler'in teklifinin ardından Renault hisseleri 58 Euro bandına çıkmıştı. 

dpa,rtr, MK/HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AB: Alman otomotiv devleri rekabeti baskılayıcı işbirliği yaptı

Avrupa Komisyonu'nun yürüttüğü bir soruşturma uyarınca Daimler, BMW ve Volkswagen şirketlerinin otomobillerde daha az emisyon üretecek teknolojiyi aralarında anlaşarak geliştirmediği ortaya çıktı. (05.04.2019)  

Dizel otomobillerin piyasası küçülüyor

Dizel motorlu otomobil satışlarındaki gerileme 2018 yılında da devam etti. Benzin ve alternatif motorlu otomobil satışları artıyor. (07.02.2019)  

Fiat Chrysler halka arz ediliyor

Dünyanın 7'nci büyük otomotiv üreticisi Fiat Chrysler bugün New York Borsası'nda halka arz ediliyor. (13.10.2014)  

Benzer içerik

Türkei, Infaltion in Istanbul

Türkiye ekonomisinde küçülme bekleniyor 29.08.2018

TL'deki değer kaybı uluslararası finans piyasalarında kaygıyla karşılanıyor. ABD’li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’nin ödemesi gereken dış borçlar nedeniyle ekonomide küçülme yaşanabileceği tahmininde bulundu.

Stimmzettel Wahl Wahlen Europawahl

Avrupa "kader seçimine" mi gidiyor? 15.05.2019

Daha fazla milliyetçilik mi daha fazla entegrasyon mu? Mayıs sonundaki Avrupa Parlamentosu seçimleri, sağ popülizmin yükselişine sahne olan Avrupa'nın kaderini belirleyecek. DW Brüksel muhabiri Bernd Riegert'in haberi.

Flaggen Griechenland EU Währungsunion

AB'den Yunanistan'a yeni kurtarma paketi 15.06.2017

Euro Bölgesi maliye bakanları 2007'den beri borç kriziyle mücadele eden Yunanistan için 8 buçuk milyar euroluk yeni bir kurtarma paketi üzerinde uzlaştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'ya yabancı yatırım azaldı

Almanya'ya yabancı yatırımların oranı yıllardır ilk kez düştü. Son yapılan bir araştırmaya göre, geçen yıl ülkeye yabancıların yaptığı yatırım yüzde 13 gerileyerek 973 proje ile sınırlı kaldı.  

FOTO-GALERİ

Tiananmen Meydanı'nı hatırlamak

Tiananmen Meydanı'nı hatırlamak

AP haber ajansından birkaç gazeteci ve fotoğrafçı Jeff Widener Tiananmen Meydanı'ndaki o tarihi güne tanıklık etti.  