 Feyzioğlu’na ″disiplin″ yolu için ilk adım atıldı | TÜRKİYE | DW | 13.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Feyzioğlu’na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı

Ankara Barosu avukatlarından Hacı Bayram Vural, TBB Başkanı Feyzioğlu’nun disipline sevkedilip, meslekten el çektirilmesi için hukuki işlem başlattı. Vural, "Feyzioğlu, görevini kasten kötüye kullanıyor" dedi.

default

Baroların olağanüstü genel kurul çağrısını hukuksuz bulan ve "hodri meydan" diyerek reddeden Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’na tepki büyüyor. 12 baro başkanının Feyzioğlu’na "kanunları uygula ve istifa et" çağrısıyla birlikte Ankara Barosu’na Feyzioğlu ile ilgili "disiplin ve meslekten ihraç" istemiyle bir başvuru yapıldı.

Baro avukatlarından Hacı Bayram Vural, Feyzioğlu’nun da Ankara Barosu üyelerinden olduğundan hareketle Ankara Barosu Başkanlığı’na gönderdiği dilekçesinde, baroların olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden baro üyesi Feyzioğlu’nun hukuku kasten uygulamadığına dikkat çekti.

Türkei Petition von Haci Bayram Vural an die Anwaltskammer in Ankara

(TR): Feyzioğlu’na "di...

Vural, dilekçesinde TBB Yönetim kurulu üyeleri Avukat Ünsal Toker, Avukat Sabri Erdal Güngör ve Avukat Sabiha Tekin’in de Feyzioğlu ile birlikte olduğunu belirterek, "Avukatlık mesleği, şikayetlilerin görev yaptığı dönemdeki eylemleri ve eylemsizlikleri nedeniyle hızlı bir itibar kaybına uğramışken, mesleğin itibarının tamamen sıfırlanması da son eylemleri ile yine bu kişiler ellerinden olmuştur" dedi.

Avukat Bayram Vural, Feyzioğlu ile beraberindeki TBB yönetim kurulu üyeleri hakkında acil olarak "tedbiren meslekten el çektirme" kararıyla birlikte haklarında disiplin kovuşturması yapılarak eylemlerine uyan disiplin suçlarından ceza verilmesini istedi. Vural, Ankara Barosu’nun Feyzioğlu ve beraberindekiler için Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde de işlem yapılması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

"Hukuku bilmiyorlar"

Dilekçesi hakkında DW Türkçe’ye konuşan Avukat Vural, baroların Avukatlık Yasası gereğince TBB’yi olağanüstü genel kurul toplantısı kararı almaya çağırdığını ancak TBB’nin bu çağrıyı hukuksuz bulduğunu hatırlattı. Vural, "Avukatlık Yasası’nı hukuk fakültesi birinci sınıfta okutuyorlar. Bilmeyenler sınıfı geçemiyor. Feyzioğlu başkanlığındaki TBB yönetimi hukuku bilmezden geliyor, uygulamaya direniyor. Görevlerini kasten kötüye kullanıyor" dedi.

Bir avukat olarak görevini yaptığını, hukuku savunduğunu anlatan Avukat Vural, "TBB, olağanüstü genel kurul toplantısı çağrılarını hukuksuz sayarak yasa dışı karar almıştır. Rahatsızlığım budur. Sözkonusu olan hukuktur ve TBB başkanının da hukuku kafasına göre yorumlama hakkı yoktur" diye konuştu.

"Disiplinle başkanlık düşer"

Eski Cumhuriyet Savcılarından Ömer Faruk Eminağaoğlu, Avukat Hacı Bayram Vural’ın dilekçesi sonrasında baro disiplin kurulunun vereceği ve kesinleşecek bir kınama cezasının bile Feyzioğlu ile beraberindekileri TBB yönetiminden düşürmeye yeteceğini söyledi. "Feyzioğlu’nun sığınabileceği hiçbir hukuk maddesi kalmamıştır. Feyzioğlu hakkındaki bir disiplin cezası sonrasında TBB’ne olağanüstü genel kurul çağrısı yapmaya bile gerek kalmayacaktır" diyen Eminağaoğlu, Feyzioğlu başkanlığındaki TBB yönetiminin hukuk sisteminde "büyük yara" açtığını söyledi. Eminağaoğlu, "TBB’nin böyle bir duruma düşürülmesi hukukun üstünlüğü adına kabul edilemez bir durumdur. Sadece yargıç ve savcıların değil savunma mesleğinin de nereye sürüklendiğini gösteren ve ilk kez yaşanan çok acı bir örneğe şahit oluyoruz" diye konuştu.

Ömer Faruk Eminağaoğlu

Ömer Faruk Eminağaoğlu

Türkiye’nin önde gelen idare hukukçularından Prof. Metin Günday da, TBB’nin barolara "hukuksuz yere hodri meydan" çıkışının kabul edilemeyeceğini belirtirken, "Eğer Metin Feyzioğlu baro başkanı olsaydı ve TBB de kendisine hukuksuzluk yapıldığını söyleseydi, Feyzioğlu kıyameti koparırdı. Feyzioğlu bu sürecin sonunda –senin hukukun, benim hukukum- olamayacağını kabul edecek, başka yolu yok" çıkışında bulundu. Günday, Feyzioğlu’na "istifa" çağrısı yapan baroların "geri adım" atmayacağını toplumun anladığı gibi Feyzioğlu’nun da anlamasını istedi. "Hukuk hepimize ve herkese lazım" diyen Günday, "TBB, avukatları, toplumu susturamayacaktır. TBB, gecikmeksizin hukukun gereğini yapmalıdır" çağrısını yineledi.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Barolardan Feyzioğlu’na "hodri meydan" bildirisi

Türkiye Barolar Birliği‘nin olağanüstü kurul taleplerini reddettiği 12 baronun başkanı TBB Başkanı Feyzioğlu’na "Ya kanunu derhal uygulayın ya da istifa edin" çağrısı yaptı. (12.11.2019)  

Barolar Feyzioğlu’na karşı eyleme geçiyor

Barolar Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetiminin olağanüstü genel kurul çağrısını reddetmesinin ardından, TBB’ye karşı idari dava açılmasından suç duyurusunda bulunulmasına kadar çeşitli eylemler için hazırlık yapıyor. (11.11.2019)  

Barolar Feyzioğlu'na güven oylaması için harekete geçti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’nun yönetiminin açıklama ve kararlarının kendilerini temsil etmediğini belirten barolar, Feyzioğlu’na karşı güven oylaması yapmak istiyor. (04.09.2019)  

Benzer içerik

Metin Feyzioglu regierungskritische Rede 10.5.2014

Barolardan Feyzioğlu’na "hodri meydan" bildirisi 12.11.2019

Türkiye Barolar Birliği‘nin olağanüstü kurul taleplerini reddettiği 12 baronun başkanı TBB Başkanı Feyzioğlu’na "Ya kanunu derhal uygulayın ya da istifa edin" çağrısı yaptı.

Metin Feyzioglu regierungskritische Rede 10.5.2014

Barolar Feyzioğlu’na karşı eyleme geçiyor 11.11.2019

Barolar Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetiminin olağanüstü genel kurul çağrısını reddetmesinin ardından, TBB’ye karşı idari dava açılmasından suç duyurusunda bulunulmasına kadar çeşitli eylemler için hazırlık yapıyor.

Metin Feyzioglu regierungskritische Rede 10.5.2014

Yargıda "Barolar Birliği" sıkıntısı 25.10.2019

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) temsil gücü kalmadığı ve hukuktan yana olmadığını düşünen barolar, TBB’nin Olağanüstü Genel Kurul'a gitmesini sağlayacak sayıya ulaştı. Baroların hedefinde TBB Başkanı Feyzioğlu var.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Tarihçiler anlatıyor: Cumhuriyet devrimleri okuryazarlığı nasıl etkiledi?

Tarihçilere göre 1 Kasım 1928’de kabul edilen alfabe değişikliğinin toplumda mağduriyete yol açtığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Harf devriminden sonra okuma-yazma bilenlerin sayısı azalmadı, aksine arttı.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  