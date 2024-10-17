Fernas maden işçileri açlık grevine ara verdi

Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan Fernas Madencilik çalışanları, müzakere yolunun açılması üzerine açlık grevine ara verdi. İşçiler bugün Ankara'dan Soma'ya görüşmeler için yola çıkıyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te çalışan ve sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan madenciler, Ankara'da üç gün boyunca sürdürdükleri açlık grevine müzakere yolu açıldığı gerekçesiyle ara verme kararı aldı.

Fernas işçileri tarafından yapılan açıklamada, kararın AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Fernas Madencilik'in sahibi Nasıroğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından alındığı ifade belirtildi. "Direnişimizin 52, açlık grevimizin 3. gününde; bir işçi heyetiyle Fernas yetkilileri arasında yapılacak görüşme kesinleşti. Cuma günü Soma'da yapılacak görüşmenin olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, "Açlık grevine 00:00 itibariyle ara verdik" denildi.

Fernas yetkilileriyle görüşme için bugün TSİ 12.00'de Ankara'dan Soma'ya yola çıkılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak görüşmelerin ardından çıkan sonuçlara göre direnişin sonucunu ya da devamını duyuracağız. İşçi heyeti; ilk atılan 2 işçi, eylemler sırasında işten atılan 1 işçi ve halihazırda atılmamış 2 işçiden oluşacak. Bütün Ankara halkını yarın saat 12:00'de madencileri Kurtuluş Parkı'ndan uğurlamaya, bütün Soma halkını ise saat 21:00'de Millet Bahçesi önünde karşılamaya çağırıyoruz."

Polis müdahalesi

Maden işçileri Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerinin 13'üncü gününde polis müdahalesiyle karşılaşmıştı. 32 Fernas işçisi, dört Bağımsız Maden İş Sendikası yöneticisi ve bir Umut-Sen üyesi önceki gece gözaltına alınmıştı. Dün öğle saatlerinde serbest bırakılan işçiler, tekrar eylem yaptıkları Kurtuluş Parkı'na gitmek istemiş ancak polis Kurtuluş Parkı'nı barikatla kapatarak işçilerin eylemine izin vermemişti.

Bağımsız Maden İş de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada açlık grevinin üçüncü gününde, Kurtuluş Parkı'na girişlerinin engellendiğini, bir kişinin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Fernas Madencilik'teki işçilerin çalışma koşulları direnişi ateşleyen neden olmuştu. Fernas Madencilik işçileri riskli çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı 25 Eylül'de Soma'dan Ankara'ya çıplak ayakla yürüyüş başlatmıştı. Seslerini duyurmak isteyen işçiler, 2 Ekim'de Ankara'ya ulaşmıştı.

Nasıroğlu ise Fernas işçilerinin eylemine ve taleplerine ilişkin açıklamasında, şirkette yönetici olmadığını, siyasete girdikten sonra yöneticilik görevinden istifa ettiğini söylemişti.

İşçilerin sendikalı oldukları için değil, disiplin suçu işledikleri için işten çıkarıldığını iddia eden Nasıroğlu, sendikayla bir problemlerinin olmadığını ancak sendikaların farklı niyetler ortaya koyduğunu savunmuştu.

DW,ANKA/CÖ,DA

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