 Federal İş Mahkemesi′nden başörtüsü kararı | ALMANYA | DW | 28.08.2020

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ALMANYA

Federal İş Mahkemesi'nden başörtüsü kararı

Federal İş Mahkemesi Berlin’de başörtüsüyle çalışmasına izin verilmeyen öğretmenle ilgili kararını açıkladı. Mahkemeye göre Tarafsızlık Yasası'na dayandırılarak öğretmenlere başörtüsü yasağı getirilmesi yasalara aykırı.

(Arşiv)

(Arşiv)

Federal İş Mahkemesi başörtüsüyle çalışmasına izin verilmeyen öğretmenle ilgili kararını açıkladı. Mahkemeye göre Berlin Eyaleti'nde öğretmenlere Tarafsızlık Yasası'na dayandırılarak başörtüsü yasağı getirilmesi yasalara aykırı. Federal İş Mahkemesi davacı öğretmenin "Din nedeniyle mağdur duruma düştüğünü" belirtti.

Federal İş Mahkemesi, daha önce Berlin Eyaleti İş Mahkemesi'nin aldığı "Öğretmenlerin başörtüsü takmaları sadece okul huzurunun bozulmasına yönelik somut bir tehdit oluşturması halinde yasaklanabilir" şeklindeki kararına da atıfta bulundu.

Berlin Eyaleti İş Mahkemesi 2018 yılında davacı öğretmeni haklı bulmuş ve 5 bin 159 Euro  tazminat ödenmesine hükmetmişti. Ancak Berlin hükümeti, Tarafsızlık Yasası'nı gerekçe göstererek karara itiraz etmiş ve temyize başvurmuştu. Berlin Eyaleti'nde 2005 yılında yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası kamu hizmetinde çalışan öğretmen, polis, hakim gibi kişilerin dini ve dünya görüşlerini yansıtan semboller taşımasını yasaklıyor. Federal İş Mahkemesi bu kararıyla temyiz başvurusunu reddetmiş oldu. 

Karlsruhe'deki Anayasa Mahkemesi 2015 yılında okullarda tüm öğretmenleri kapsayan bir başörtüsü yasağının din özgürlüğü ile bağdaşmadığına hükmetmişti. Almanya'da öğretmenlerin ders sırasında başörtüsü takmasına ilişkin olarak eyaletlerde farklı uygulamalar bulunuyor.

dpa,DW/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe     

 

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