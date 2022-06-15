  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: picture-alliance/dpa/A. Burgi
EkonomiAmerika Birleşik Devletleri

Fed’den son 28 yılın en büyük faiz artırımı

3 saat önce

Amerikan merkez bankası Fed, yüksek enflasyonla mücadele bağlamında politika faizini 0,75 oranında artırdı. Bu, bankanın son 28 yılda yaptığı en yüksek artırım oldu.

https://www.dw.com/tr/fedden-son-28-y%C4%B1l%C4%B1n-en-b%C3%BCy%C3%BCk-faiz-art%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1/a-62146024

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkez bankası Fed, ülkedeki yüksek enflasyonla mücadele amacıyla politika faizini 0,75 baz puan artırdı. Böylece Fed, 1994 yılından bu yana en yüksek faiz artırımı kararına imza atmış oldu. ABD'de son olarak yüzde 8,6'ya çıkan enflasyon Fed üzerinde büyük bir baskı yaratmıştı.

Fed, tüketici fiyatlarındaki aşırı artışlar nedeniyle geçtiğimiz aylarda da iki kez faiz artırımı kararı almıştı. Bu bağlamda politika faizi, koronavirüs pandemisi döneminde izlenen sıfır faiz çizgisi terk edilerek ilk kez Mart ayında 0,25 oranında yükseltilmiş, Mayıs ayında da 0,50'lik ikinci bir artışa gidilmişti. Alınan bu son faiz artırımı kararı ile ABD'de faiz aralığı 1,50-1,75 aralığına çekilmiş oldu.

Ancak alınan kararlar bugüne dek ABD'deki yüksek enflasyonu düşüremedi. Son olarak Mayıs ayında yüzde 8,6 olarak açıklanan enflasyon, ülkede son 40 yılda görülen en yüksek değer oldu. Uzmanların beklentisi, alınan önlemlerden sonra Mart ayında yüzde 8,5 olan enflasyonun Nisan'da yüzde 8,3'e ve sonraki aylarda daha da aşağıya düşmesi yönündeydi. Fed'in hedefi ise enflasyonu yüzde 2 seviyelerine çekmek.

AFP / ET,BK

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Fed’den son 28 yılın en büyük faiz artırımı

Ekonomi
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Tahir Elçi, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015 günü çıkan çatışmada hayatını kaybetmişti.

Tahir Elçi cinayeti: Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek

Tahir Elçi cinayeti: Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek

Hukuk ve Adalet
5 saat önce
Canan Kaftancıoğlu

Doktor, siyasetçi ve inatçı: Canan Kaftancıoğlu

Doktor, siyasetçi ve inatçı: Canan Kaftancıoğlu

Politika
7 saat önce
Sliivri Cezaevi

Mahkumların elektrik faturaları için yeni adım

Mahkumların elektrik faturaları için yeni adım

İnsan Hakları
7 saat önce
Türkiye, Venezuela'da buğday üretimi yapmayı planlıyor

Venezuela buğdayı Türkiye için çare olur mu?

Venezuela buğdayı Türkiye için çare olur mu?

Gıda güvenliği
16 saat önce

Türkiye’de iklim felaketleri neden artıyor?

Türkiye’de iklim felaketleri neden artıyor?

İklim
14 Haziran 2022
Canan Kaftancıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile.

CHP’den Kaftancıoğlu formülü: Sembolik başkanlık

CHP’den Kaftancıoğlu formülü: Sembolik başkanlık

Politika
14 Haziran 2022
Ana sayfaya dön