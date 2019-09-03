 Fed faiz oranını bir kez daha indirdi | EKONOMİ | DW | 30.10.2019

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EKONOMİ

Fed faiz oranını bir kez daha indirdi

Amerikan merkez bankası Fed, gösterge faiz oranını bu yıl üçüncü kez 25 baz puan indirdi. Fed, faiz indirimlerine ara verilebileceği sinyalini de verdi.

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ABD merkez bankası Fed, 2019 yılında gösterge faiz oranını üçüncü kez 25 baz puan indirerek, yüzde 1,5 ile 1,75 aralığına çekti. İndirim kararında Amerikan ekonomisini küresel ticaret savaşlarında resesyon tehlikesinden koruma hedefinin etkili olduğu biliniyor. Fed, üçüncü indirim kararını açıklarken bir süre faiz indirimlerine ara verileceği sinyalini de verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında "para politikalarının iyi bir durumda olduğuna inandıklarını" belirterek "ekonomiyle ilgili gelen veriler Fed'in öngörüleriyle büyük ölçüde uyumlu kaldığı sürece mevcut para politikasının sürdürüleceği" mesajını verdi. Powell, önceki faiz indirimlerinin ekonomi üzerindeki canlandırıcı etkilerinin hala görüldüğünü belirterek, sadece Fed'in ekonomik görünüme dair öngörülerinin somut bir şekilde değişmesi durumunda yeniden faiz indiriminin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Powell, küresel ticaretteki risklerin yanı sıra Britanya'nın AB'den ayrılma sürecinin son Fed toplantısından bu yana "olumlu yönde seyrettiğini", ayrıca Amerikan ekonomisinin dirençli durumda olduğunu kaydetti.

Fed'in öngörülerinde, ekonomide ılımlı büyüme, güçlü istihdamın devamı ve enflasyonun yüzde 2'lik yıllık hedefe gerilemesi yer alıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, Fed'in faiz indirimi kararından önce açıkladığı yıllık tahminlerde, ekonomik büyümenin yılın üçüncü çeyreğinde de hafif yavaşlama kaydettiğini duyurmuştu. Bakanlığın tahminlerine göre yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2 artan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) üçüncü çeyrekte yüzde 1,9'luk artış göstermişti. Ancak birçok ekonomi uzmanı bu düşüşün çok daha büyük oranda olacağı tahmininde bulunmuştu.  

Fed Temmuz ve Eylül aylarında da gösterge faiz oranlarını 25'er baz puan düşürmüştü.

AFP,AP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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