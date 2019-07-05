 Fed faiz indirdi | EKONOMİ | DW | 31.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Fed faiz indirdi

Fed, 11 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giderek faiz oranlarını 25 baz puan aşağıya çekti. Fed Başkanı Powell, kararda küresel ekonomiye ilişkin kaygıların etkili olduğunu açıkladı.

USA Federal Reserve - US-Notenbank (picture-alliance/Photoshot/L. Jie)

ABD merkez bankası Federal Reserve (Fed), 25 baz puan faiz indirimine gitti, politika faiz oranını yüzde 2,00-yüzde 2,25 aralığına çekti.

Karar, Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) 2’ye karşı 8 oyla alındı. 

Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC’nin Temmuz toplantısında alınan faiz indirimi kararına ilişkin açıklamasında ABD ekonomisinin son haftalarda güçlü bir duruş sergilediğini, kararda küresel ekonomiye ilişkin kaygıların etkili olduğunu vurguladı. 

Powell, sorunun aşağı yönlü riskler ve düşük enflasyon olduğuna dikkat çekerken, faiz indiriminin risklere karşı sigorta mahiyetinde olduğunu kaydetti. Fed Başkanı, "Bu uzun dönemli bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı değil ancak yeniden faiz indirebiliriz" diye konuştu.

Fed’in bu kararında, ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde ticaret savaşlarıyla artan belirsizliğin, zayıflayan küresel görünüm ve enflasyon beklentisindeki düşüşün etkili olduğu belirtiliyor.

Fed’in kararında yer alan, “ekonomik büyümenin sürdürülebilmesine uygun hareket etmeye devam edileceği” vurgusu finans piyasaları tarafından “gelecekte faiz indirimine gidileceği” şeklinde yorumlandı. 

Fed en son küresel finans krizi sırasında, 2008 yılının Aralık ayında faiz indirimine gitme kararı almıştı. 

Reuters, AP/ DA, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Trump: Fed ne yaptığını bilmiyor

Güçlü istihdam verisi sonrası Fed’in bu ay faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda kafalar karıştı. ABD Başkanı Trump, Fed'i bir kez daha faiz indirmeye çağırdı. (05.07.2019)  

Trump'tan Fed'e eleştiri: İnatçı bir çocuk gibi

ABD Başkanı Donald Trump faiz politikasını beğenmediği ABD Merkez Bankasını bir kez daha eleştirdi. Trump'a göre Fed inatçı bir çocuk gibi davranıyor. (24.06.2019)  

Faiz indirim süreci Türkiye ekonomisini hızlandırır mı?

Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin faiz indirim süreci ile toparlanacağı mesajını verdi. Ekonomistler ise faizlerin inmesinin bir ölçüde faydalı olabileceği ama tek başına kalıcı çözüm yaratmayacağı görüşünde. (31.07.2019)  

Analiz: Siyaset faiz düğmesine basınca

Uğur Gürses’e göre, yüklü faiz indirimi bir taraftan orta vadede TL’nin kırılganlığına yeni bir kapı açarken, diğer taraftan da kısa vadede kredi büyümesine katkı sağlayamayacak. (25.07.2019)  

Benzer içerik

USA | Donald Trump

Trump: Fed ne yaptığını bilmiyor 05.07.2019

Güçlü istihdam verisi sonrası Fed’in bu ay faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda kafalar karıştı. ABD Başkanı Trump, Fed'i bir kez daha faiz indirmeye çağırdı.

U.S. Präsident Donald Trump

Trump'tan Fed'e eleştiri: İnatçı bir çocuk gibi 24.06.2019

ABD Başkanı Donald Trump faiz politikasını beğenmediği ABD Merkez Bankasını bir kez daha eleştirdi. Trump'a göre Fed inatçı bir çocuk gibi davranıyor.

Gouverneur der Federal Reserve, Jerome Powell, besucht eine Konferenz in der Brookings Institution in Washington

Trump'ın Fed başkanlığı için adayı Powell 02.11.2017

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası (Fed) başkanlığına, bankanın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Jerome Powell'ı aday gösterdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte (Getty Images/C. McGrath)

Faiz indirim süreci Türkiye ekonomisini hızlandırır mı?

Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin faiz indirim süreci ile toparlanacağı mesajını verdi. Ekonomistler ise faizlerin inmesinin bir ölçüde faydalı olabileceği ama tek başına kalıcı çözüm yaratmayacağı görüşünde.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  