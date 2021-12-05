FDP koalisyon sözleşmesini onayladı

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Almanya'da koalisyonun büyük ortağı SPD'nin ardından FDP de koalisyon sözleşmesini onayladı. Sanal parti kongresinde delegelerin yüzde 92,2'si sözleşmeye onay verdi.
Almanya'da koalisyon hükümetinin müstakbel üç ortağından biri olan liberal Hür Demokrat Parti (FDP), üç partinin üzerinde anlaştığı koalisyon sözleşmesini onayladı. Bugün düzenlenen parti kongresinde delegelerin onayına sunulan sözleşmeye 535 delegeden sadece 37'si hayır oyu kullanırken, 8 delege oylamada çekimser kaldı. SDP'nin ardından FDP'nin de koalisyon sözleşmesini onaylamasıyla hükümetin kurulmasının önünde önemli bir eşik daha aşılmış oldu. Hükümetin diğer ortağı Yeşiller'in ise yarın yapılacak kongrede sözleşmeyi onaylaması bekleniyor.
Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) olağanüstü kongresinde, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile üzerinde uzlaşılan koalisyon sözleşmesi, delegelerin yüzde 98,8'inin kabul oyu ile dün onaylanmıştı.
Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemini sona erdiren yeni koalisyonda ilk kez üç parti bir araya geldi. Koalisyonu oluşturan partilerden FDP ve Yeşiller bakanlarını daha önce açıkladı. Sosyal Demokrat Parti ise bakanlarını Pazartesi günü açıklayacak.
dpa,DW / BÖ,ET
© Deutsche Welle Türkçe
Almanya’da 26 Eylül’de düzenlenen seçimlerden birinci güç olarak çıkan Sosyal Demokratlar olağanüstü parti kongresindeki oylamada koalisyon sözleşmesine yüzde 98,8 onay verdi. Başbakan da Çarşamba günü seçilecek.
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