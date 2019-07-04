 FAZ: Von der Leyen hedefe kilitlendi | BASIN | DW | 16.07.2019

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BASIN

FAZ: Von der Leyen hedefe kilitlendi

Avrupa Komisyonu başkanlığına aday olan Ursula von der Leyen’in, Almanya Savunma Bakanlığı görevinden istifa edeceğini açıklaması ve bugün yapılacak komisyon başkanlığı seçimi Alman basınında en önemli gündem maddesi.

Belgien Ursula von der Leyen in Brüssel (picture-alliance/dpa/F. Seco)

Almanya'nın etkin gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ursula von der Leyen'in Almanya Savunma Bakanlığı görevinden ayrılacağını açıklamasının, Avrupa Komisyonu başkanlığı için ne denli istekli olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

"Ursula von der Leyen hedefine kilitlenmiş durumda. Avrupa için ne kadar istekli olduğunu vurgulamak için son koz olarak, savunma bakanlığı görevinden istifasını masaya koyuyor. Daha fazlasını yapmak neredeyse imkansız ancak buna rağmen yeterli olmayabilir. Zira bir konuda yapabileceği hiçbir şey yok. Zamanı geri sardırıp Avrupa Parlamentosu seçimlerinde liste başı adayı olması mümkün değil. Yeşiller, sol partiler ve Alman sosyaldemokratlar bu nedenle ona oy vermek istemiyor. İktidar savaşını devlet ve hükümet başkanlarına karşı vermek niyetindeler. 86 yaşındaki Otto Schily'nin (Alman Sosyaldemokrat Partili eski İçişleri Bakanı) başsız ve rotasız partisini, sadece kendini değil Avrupa'nın istikrarını da düşünme yönünde uyarması çarpıcı olduğu kadar üzücü de."

Nordwest Zeitung da von der Leyen'in aldığı bakanlıktan istifa kararını doğru buluyor:

"Ursula von der Leyen elindeki her şeyi tek karta, Avrupa kartına oynuyor. Bu mantıklı bir adım ancak CDU'lu (Hristiyan Demokrat Birlik) politikacının, böyle hareket etmekten başka bir seçeneği de yok. Salı günü Strasbourg'ta yapılacak seçimi kaybeder ise, burada alacağı yara, Berlin'de bir bakanlığı yönetmesine engel olacak kadar imajını zedeleyecektir. ‘Avrupa Birliği'ndeki arkadaşlarım beni istemedi, o zaman Almanya'ya dönerim' demek işe yaramazdı. Ayrıca zaten ağır hasarlı olan Alman ordusu da böyle bir şeyi hak etmiyor. Savunma Bakanlığı'nın tepesinde, işini gönülden inanarak yapan biri olmak zorunda. Ursula von der Leyen bunu artık yapamaz." 

Ursula von der Leyen'in istifasını gündeme alan bir diğer gazete de Pforzheimer Zeitung. Gazete, istifa kararına destek vererek, von der Leyen'in de bir an önce komisyon başkanlığına seçilmesi gerektiği görüşünü savunuyor.

"Von der Leyen, savunma bakanlığından istifasıyla herhangi bir arka kapıyı açık bırakmak istemediğini gösterdi. Şimdi Avrupa Parlamentosu için de sorumluluk alma zamanı. Aksi halde büyük bir rezalet yaşama riski ile karşı karşıyayız. Şayet von der Leyen, aslında ılımlı partilerin ortak mücadele etmek istediği sağ ve sol popülislerin oylarıyla komisyon başkanlığına seçilirse bu büyük bir rezillik olur. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan mücadeleler Avrupa Birliği'ne yeterince zarar verdi. Şimdi artık sükunete dönmenin zamanı. Avrupa'nın en son ihtiyaç duyacağı şey, Komisyon başkanlığı için yeni bir kavga. Böyle bir kavgadan olsa olsa idareten yeni bir uzlaşma çıkar, bir ilerleme değil."  

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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