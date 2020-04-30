FAZ: Koronavirüsten ders çıkarmalıyız

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi koronavirüs krizinden normale dönerken herkesin çıkarması gereken dersler olduğunu belirtiyor:

"Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun haklı. Halk ve siyasetçiler için koronavirüs başladığı zaman acil duruma geçmek normale dönmekten daha kolaydı. Herkesin öğrenmesi gereken dersler var. Siyasetçiler bütün çarkları durdurmak için talimat verdikleri andaki güçlerinin kademeli olarak kaybolacağını ve herşeyin kontrol altında olduğu güvenini vermek için durma noktasına gelindiğinde yeni kısıtlama ve devlet desteği süreçlerinin uzatılamayacağını kavramalılar. Halk da özgürlüklerini yeni sorumluluk altında geri aldığını ve mevcut krizde bireylerin kendi eylemleri nedeniyle sorumluluğu devlete delege edemeyeceğini ve kendisinin baş etmesi gerektiğini öğrenmek zorunda."

Mannheimer Morgen gazetesi de koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi konusunda hükümetin tavrını ele alıyor:

“Şimdi Başbakanın görevi eyaletler ile beraber bir sonraki adımı belirlemek. Güçlü bir devlet özgürlükleri kısıtlarken davrandığı gibi geri verirken de güçlü davranabildiğini göstermelidir. Almanya koronavirüs ile mücadelede diğer devletlere göre iyi durumda. Ancak ikinci dalga halen mümkün. Ama vatandaşlar nasıl sorumlu davranılır, virüsün yayılmasını önlemek için hangi kurallara uyulması gerekir, öğrendi. Şimdi dizginleri gevşetmek de sorumluluk gerektirecektir.”

Heilbronner Stimme gazetesi gevşetilen kuralların neticesinde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor:

“Okullarda ve günlük hayatta gevşemenin enfeksiyon oranını nasıl etkileyeceğini kimse tahmin edemez. Bu, nihayetinde birkaç saat talimat vermekle değil, sağduyu ile mümkün olacaktır. Çocuklardan başlayarak okul sonrasında bile sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekiyor, parkları ziyaret edenlerden kuaför müşterilerine kadar... Şimdiye kadar krizi açıkça iyi yönetmemiz, şimdiden sonra dikkatsiz olmamız için bir sebep değil.”

Weser Kurier gazetesi koronavirüs salgını sırasında yaklaşan yaz tatilini yorum sütunlarına almış.

“Umutsuzluk iyi bir danışman değildir. Ancak insanlar iyi düşünülmüş bölgesel çözümlere güven duyduklarında, ancak turizm ve sağlık korumanın birbirinden bağımsız olmadığını hissettiklerinde yaz sezonu başarılı geçebilir. Korona zamanında tatil de yeniden tanımlanmalı. Bunun başarılı olması için söylenecek çok şey var.”

DW / SSB, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe