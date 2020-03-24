FAZ: Kısıtlamaların gevşetilmesinin maliyeti insan yaşamı olur

Die Welt gazetesinde yer alan yorumda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenmesi kararı ele alınıyor:

"Kararda geç kalındı. Karar öncesinde Alman atletlerin sözcüsü Max Hartung ve Kanada takımının tamamı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) başta karar kılınan takvime bağlı kalmak istediği sürece boykot kararı alacaklarını duyurdu. 2013'ten bu yana IOC başkanlığı görevini sürdüren Thomas Bach ve komitesi çaresiz kaldı ve hızlı bir biçimde hareket etmek durumunda kaldı. Bach'ın haftasonuna kadar, naiflik ve kayıtsızlık karışımı bir duyguyla, oyunların 24 Temmuz’da başlaması için elinden gelen her şeyi yapması, yalnızca gelir kaybı tehdidinden kaynaklanıyordu. Bu şekilde Bach ve ekibi atletlerin çıkarı için hareket etti ancak bir rekor kırmayı da başardılar: Tarihe, tarihin en pahalı spor etkinliği iptalinin babaları olarak geçecekler."

Mainz'te yayınlanan Allgemeine Zeitung'da da olimpiyat oyunlarının ertelenmesi değerlendiriliyor:

"IOC Başkanı Thomas Bach, gerçek bir yönetici olarak bu işin peşini daha önce bırakmalıydı. Bariz olan şu: Spor dünyası bu zorlu zamanı bir şans olarak değerlendirebilir. Şu ana kadar IOC, ulusal olimpiyat komiteleri ve dernekler yönetici koltuğundaydı. Ancak şimdi atletlerin sözü gelecekte daha çok dinlenecek. Nihayetinde bizi coşturmak için bu kadar fedakarlık yapanlar onlar. Halihazırda kalifiye olan bazıları için olimpiyat hayali suya düşüyor, diğerleri içinse yeni bir fırsat doğuyor. IOC çıkmazı ortadan kalktı, zafer sporun."

Chemnitz'te yayınlanan Freie Presse'de, dünyanın tamamını etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin gelecekte yol açacağı değişiklikler mercek altına alınıyor:

"Geleceğe bakmak çok önemli. Korona krizi, ekonomiyi dünya çapında değiştirecek. Tedarik zincirleri ve güzergahlar yeniden düzenlenecek. Dijitalleşme kuvvetli bir sıçrayış yaşayacak. Devlet ve şirketler de bu çerçevede teknik ve altyapı alanında yatırım yapabilmeleri için doğru yapıya sahip olmak durumunda olacak. Çünkü geleneksel iş modellerinin çöküşü frene basmaksızın devam edecek. Almanya ve Avrupa'nın buna hazırlıklı olması gerekiyor."

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un yorum sütunlarında ise Alman hükümetinin koronavirüs krizi çerçevesinde Alman ekonomisine destek paketi ele alınıyor:

"Şimdi Almanya'nın üzerine akıtılacak olan milyar eurolar da koronavirüs karşısında çaresiz. Bu paraların zararın sınırlandırılmasına yardımcı olması planlanıyor. Önlemlerin yakın gelecekte etkisini göstermesi ve bunun ardından 'shutdown'dan normal yaşama en azından peyderpey dönülmesi fikrine yalnızca Alman siyaseti bel bağlamıyor. Bu kararların alınması federal hükümet ve eyaletler için finans musluklarının açılmasından daha zor olacak. Ekonomik yaşama getirilen kısıtlamaların aşırı erken gevşetilmesinin maliyeti insan yaşamı olabilir. Diğer yandan bu kısıtlamalara sıkı sıkıya bağlanması da ekonominin çökmesi ve ekonominin parçası olan herkesin daha da derinlemesine krize girmesi anlamına gelir. İçinde bulunduğumuz günlerin kabuslarından biri de bu: Ülke dizine kadar yangın söndürme suyu içerisinde ama çatı yanmaya devam ediyor."

dpa/BÜ,TY

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