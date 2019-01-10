FAZ: ABD-Türkiye anlaşmazlığı Moskova'ya yarıyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Türkiye ile ABD'nin Suriye konusuna farklı yaklaşımlarının çözümsüzlüğe işaret ettiğini dile getiriyor:

"Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'un Ankara'da öne sürdüğü şartlar ABD birliklerinin şimdilik Suriye'den çekilmeyeceğini gösteriyor. Bolton Türkiye'den Suriye Kürtleri için güvenlik garantisi istedi. Ancak Ankara 16 Amerikan üssü ile ağır silahları devralıp Suriye'nin kuzeyinde güvenlik koridoru kurmak istediği için garanti vermeye yanaşmadı. Ankara ile Washington'un çıkarları arasındaki uyuşmazlık Suriye kördüğümünü daha da çözülmez hale getirdiği gibi savaşın yeni bir perdesini de aralamış oldu. İran'ı kontrol etmek ve Kürtleri terör milisi IŞİD ile mücadelede desteklemek isteyen ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını koruması güçler dengesi açısından önem arz ediyor. Türkiye ise ABD birliklerinin çekilmesiyle oluşacak boşluğu doldurmaya niyetli. Ankara ile Washington'daki anlaşmazlık Moskova'ya yarıyor. Bolton Ankara'dan henüz ayrılmıştı ki, Kremlin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'ya geleceğini duyurdu.”

Stuttgarter Zeitung Suriye anlaşmazlığını konu alan yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"Trump'ın Suriye'deki stratejik hedefleri düpedüz birbiriyle çelişiyor. ABD Başkanı hem askerlerini ülkeden çekmek hem de İran'ın nüfuzunu kırmak istiyor. Donald Trump Suriye'yi IŞİD'e değil, Esad rejimine teslim etmeyi planlıyor. Terör milisiyle mücadeleyi Türkiye'ye devretmek ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fırsattan yararlanıp, cihatçı teröristlerle birlikte şeytanileştirdiği Kürt milisini de kıymasını önlemenin yollarını arıyor.”

Süddeutsche Zeitung ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar çekebilmek için Kongre'den milyarlarca dolar talep etmesini "acizlik" olarak nitelendiriyor:

"Kaçak göçmenlerin sayısı artmakla birlikte 1990'lı yıllarda kırılan rekorun çok gerisinde kalıyor. Göçmenler arasında suç işleyenler de olabilir ama büyük çoğunluk öyle değil. Trump'ın talep ettiği 5 milyar dolarla duvar inşa etmek yerine sınır güvenliğini sağlayacak çok daha etkili önlemler alınabilir. Ama Trump bunu istemiyor. Siyasi getirisi olduğundan, kriz çıkarıyor. Duvar, yabancı düşmanlığıyla halkı korkutmaktan başka sunabileceği şey olmayan Başkan'ın sembolü haline geldi.”

Neue Osbnabrücken Zeitung ABD'nin göç politikasını şöyle değerlendiriyor:

"Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasındaki vaatlerinin en önemlilerinden biri de Meksika sınırına duvar örmekti. Bu vaadini yerine getirmekteki ısrarı bir işi sonuna kadar götürmedeki acizliğiyle tanınan ABD Başkanı'nın sözünün eri olduğunu gösterir. Politikacı vaatlerini yerine getirmek istemesi yüzünden eleştirilebilir mi? Üstelik Meksika sınırında güvenliğin sağlanması popüler bir konu. Amerikalıların yüzde 41'i duvarı istiyor. Demokratlar Trump'ın projesinin popülerliğini ve Başkan'ın ısrarcılığını önemsememe hatasına düşüyorlar. Bu raundu, insanların endişelerini siyasi başarıya dönüştürmesini bilen Donald Trump kazandı.”

DW, afp, dpa/AG, BÖ

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