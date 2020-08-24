 Fas′ta Libya görüşmeleri başladı | DÜNYA | DW | 07.09.2020

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DÜNYA

Fas'ta Libya görüşmeleri başladı

Libya'da yaşanan ihtilafın tarafları müzakere için Fas'ta bir araya geldi. İki gün sürecek görüşmelerde hedef ateşkesin güçlendirilmesi.

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Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusuna hakim Libya Ulusal Ordusu'nun temsilcileri uzlaşılan ateşkesten iki hafta sonra bir araya geldi. Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın verdiği bilgilere göre pazar günü Fas'ın Bouznika kentinde bir araya gelen heyetler iki gün boyunca sürecek buluşmada ateşkesin güçlendirilmesini ve anlaşmazlıkların çözümü için düzenlenecek görüşmelerin önünü açmayı planlıyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yapılan açıklamada, görüşmelerin gayrı resmi karaktere sahip olduğu, hedefin Libya'daki taraflar arasındaki diyaloğu yeniden canlandırmak olduğu kaydedildi. İlk temasların olumlu bir atmosferde geçtiği ifade edildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti 21 Ağustos'ta ateşkes ilan etmiş, UMH Başbakanı Fayiz es Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatını vermişti. Ardından Tobruk merkezli hükümet de ülke genelinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise ateşkes girişiminin bir yanıltma stratejisi olduğu ileri sürülmüştü.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana iç savaş devam ediyor. Ülkenin batı kesimleri uluslararası toplum tarafından tanınan ve Türkiye'nin desteklediği UMH'nin, doğu ve güney kesimleri ise Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın aralarında bulunduğu bir dizi ülkenin desteklediği Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolü altında bulunuyor. Hafter, Tobruk merkezli meclisin desteğine sahip.

Serrac ve Erdoğan görüştü

Serrac ve Erdoğan görüştü

Erdoğan ile Serrac bölgesel gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti. Görüşmede Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtmiş, Türkiye’nin önceliğinin Libya’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak bir an önce istikrara kavuşması olduğunu yinelemiştir" denildi. 

Açıklamada ayrıca "Görüşmede, Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümet ile imzaladığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde hayata geçirilen iş birliklerini güçlendirecek hususlar ile Türkiye’nin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki haklarını koruyacak adımlar da değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DW, dpa/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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