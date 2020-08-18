 BM: Libya silah ambargosu ihlal ediliyor | DÜNYA | DW | 03.09.2020

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DÜNYA

BM: Libya silah ambargosu ihlal ediliyor

BM Libya Özel Temsilcisi Williams, son haftalarda Libya’daki savaşın iki tarafına hava ve deniz yoluyla silah desteği yapıldığını söyledi. Williams, bu tavrın uzlaşma fırsatını baltaladığını kaydetti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak ile AB’nin, BM’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için Akdeniz’de iş birliği yapma isteğinin Türkiye tarafından bloke edilmeye devam edildiğini belirtti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın, Başbakan Fayiz es Serrac tarafından tedbir amaçlı görevden alındığı ve bu isim hakkında idari soruşturma açılacağı bildirildi.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın duyurduğu ateşkes girişimini “göz boyama olarak” nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, savaş yorgunu Libya'ya uygulanan silah ambargosunun "açık" biçimde ihlal edildiğini söyledi.

Williams, dün BM'de düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdiği 8 Temmuz'dan bu yana General Halife Hafter'e destek amacıyla ülkenin doğusundaki havalimanlarına yaklaşık 70 ikmal uçağının indiğini söyledi. Williams, 30 ikmal uçağının da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek amacıyla Libya'nın batı bölgelerine ulaştığını belirtti. Williams ayrıca Libya'nın batısına dokuz kargo gemisi, doğusuna da üç kargo gemisinin geldiğini ifade etti.

"Sürdürülen faaliyetlerin Libya'nın egemenliği ve BM'nin silah ambargosunun endişe verici şekilde açık bir ihlali olduğunu" vurgulayan Williams, Libya'daki BM misyonunun yabancı paralı asker ve casus varlığıyla ilgili bilgiler elde etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

MSC Münchner Sicherheitskonferenz Follow-up Komitee zu Libyen

Stephanie Williams ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Şubat ayındaki Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC) diğer dünya liderleriyle Libya'yı görüşmüştü

Paralı askerler ve casusların muhtemel bir uzlaşma şansını karmaşıklaştırdığını ifade eden Williams, dış güçleri de Libya'daki savaşta "varlıklarını kuvvetlendirmekle" suçladı.

BM uzmanlarının hazırladığı rapora göre, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosu kararı tamamıyla etkisiz. Uzmanlar ayrıca geniş kapsamlı ve açık biçimde yapılan ihlallerin yaptırımları da yok saydığına dikkat çekiyor.

"Biz Libya'da yokuz"

Russlands UN-Botschafter Vassily Nebenzia

Vassili Nebenzia

Rusya'nın BM temsilcisi Vassili Nebenzia ise toplantıda Rusya'nın ülkeye müdahil olduğuna ilişkin iddiaları reddetti. Nebenzia, "Şu anda Libya'da tek bir Rus asker dahi yoktur" diye konuştu.

ABD'nin BM nezdindeki BM temsilcisi Kelly Craft ise Kremlin'le bağlantılı paralı askerlerin Libya'daki varlığına işaret ederek "Yabancı paralı askerlerin veya vekalet güçlerinin Libya'da yeri yoktur. Buna Hafter'in yanında savaşan, Rus Savunma Bakanlığı'nın vekili Wagner Grubu da dahildir" diye konuştu.

Libya'da Türkiye ve Katar UMH'yi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Rusya ve Fransa ise Hafter'i destekliyor. BM'nin Libya misyonunun süresinin, Eylül ayı ortasında uzatılması gerekiyor.

Türkiye de BM'nin silah ambargosunu ihlal eden ülkeler arasında gösteriliyor.

Stephanie Williams da temsilcilik görevini geçici olarak sürdürüyor. BM Güvenlik Konseyi'nin birçok üyesi, hızlı bir biçimde kalıcı bir BM Libya Temsilcisi görevlendirilmesini istiyor.

AFP/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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