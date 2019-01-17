 FARC′ın eski komutanından silahlanma açıklaması | DÜNYA | DW | 29.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

FARC'ın eski komutanından silahlanma açıklaması

Kolombiya'da FARC'la varılan barış anlaşması tehlikede. FARC'ın eski komutanlarından Ivan Marquez tekrar silahlanacaklarını duyurdu.

default

Kolombiya'da hükümetle 2016 yılında barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nden (FARC) bir grup, tekrar silahlanacaklarını açıkladı.

Açıklama FARC'ın eski komutanlarından Ivan Marquez tarafından YouTube üzerinden yayınlanan bir video ile yapıldı. FARC bayrağının önünde askeri üniforması ve silahı ile açıklama yapan Marquez, silahlı mücadelede yeni bir aşama başlattıklarını duyurdu.

Önerdiğimiz linkler

Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimini muhafazakâr aday İvan Duque kazandı. Duque FARC gerillasıyla varılan barış anlaşmasını gözden geçireceğini duyurmuştu. (18.06.2018)

Kolombiya'daki genel seçimlerde halk tercihini FARC'la yapılan barış anlaşmasına karşı çıkan sağ partilerden yana kullandı. Silah bırakarak siyasete atılan FARC'ın oyları ise yüzde 1'in altında kaldı. (12.03.2018)

Kolombiya'da 52 yıldır devam eden çatışmaların ardından silahlarını teslim eden örgüt Eylül'de resmen siyasete giriyor. (24.07.2017)

Marquez, Kolombiya hükümetini yaklaşık 7 bin FARC militanının silah bırakmasını sağlayan barış anlaşmasını yerine getirmemekle suçladı. "Bizi sahaya dönmeye zorladılar" diyen Marquez, "Bizi ideolojik olarak hiçbir zaman yenemediler. Bu nedenle mücadele sürüyor" diye konuştu. Marquez iki yıl içerisinde 150 eski gerillanın öldürüldüğünü de aktardı. FARC'ın iki numaralı ismi olan ve barış anlaşmasını müzakere edenler arasına yer alan Marquez'den bir yılı aşkın bir süredir haber alınamıyordu.

FARC'ın kurduğu siyasi partiye liderlik eden Rodrigo Londono ise Marquez'in açıklamasına tepki gösterdi. Londono Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Çoğunluğun ortak hedefi Kolombiya'da barışı sağlamak" yazdı.

Kolombiya'da FARC, hükümetle vardığı anlaşma sonrasında silah bırakmış ve Ortak Alternatif Devrimci Güç adı altında siyasi parti kurmuştu.

Bogota'da FARC endişesi

Silahlanma açıklaması Kolombiya'nın başkenti Bogota'da endişe ile karşılandı. Kolombiya Hükümetinin Barıştan Sorumlu Komiseri Miguel Ceballos, Marquez'in sözlerini kaygı verici bulduklarını söyledi.

Kolombiya'da muhafazakar Devlet Başkanı Ivan Duque geçtiğimiz yıl anlaşmayı değiştirmek vaadiyle iktidara gelmişti. Duque, anlaşmanın ağır suçlar işlemiş olan FARC militanlarına karşı fazla hoşgörülü olduğunu savunuyor. 

FARC'la varılan barış anlaşmasının mimarı Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'tu. 52 yıllık savaşa son veren anlaşma Santos'a Nobel Barış Ödülü'nü getirmişti. 1958 yılından başlayan savaş Kolombiya'da 260 binden fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 8 milyon kişinin de evlerini terk etmesine neden olmuştu.

AFP,dpa/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Kolumbien Mutmaßlicher Bombenanschlag in Polizeiakademie

Kolombiya'daki saldırıya FARC'tan kınama 17.01.2019

Kolombiya'da bir polis akademisine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az dokuz kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı kınayan FARC, hükümeti "savaş yanlısı histerilere ve militarist çözümlere" boyun eğmemeye çağırdı.

Israel Yossi Cohen - Chef des Mossad 2015

Mossad’dan Arap ülkelerine İran’a karşı birlik çağrısı 01.07.2019

İsrail gizli servisi Mossad’ın başkanı, ABD’nin bölgedeki müttefikleriyle İran’a karşı ortak endişeler temelinde bir barış anlaşması üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bu doğrultuda Mossad içinde özel birim oluşturuldu.

Kolumbien Wahlen

FARC'ın ilk siyaset sınavı kötü geçti 12.03.2018

Kolombiya'daki genel seçimlerde halk tercihini FARC'la yapılan barış anlaşmasına karşı çıkan sağ partilerden yana kullandı. Silah bırakarak siyasete atılan FARC'ın oyları ise yüzde 1'in altında kaldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Beyaz Saray: Erdoğan ve Trump İdlib'i ele aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. İki liderin İdlib'deki insani durumu görüştüğü belirtildi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  