 Fahrizade suikasti: Almanya Dışişleri Bakanı Maas′tan itidal çağrısı | ALMANYA | DW | 28.11.2020

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ALMANYA

Fahrizade suikasti: Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan itidal çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik suikastin ardından itidal çağrısı yaparak, bölgede gerilimi artıracak adımlardan kaçınılmasını istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından itidal çağrısında bulundu. Maas, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada tarafların, "duruma ilişkin gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaları" gerektiğini belirtti. Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin kendilerinin edindiği bilgilere henüz sahip olmadıklarını ifade eden Alman Bakan, "Bu tür gerilimlere hiç ihtiyacımızın olmadığı bir dönemde, Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin bölgede tansiyonu tekrar yükselteceği açık" şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklamaları öncesinde haber ajansı Reuters'a konuşan bir bakanlık sözcüsü de, İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlığın müzakerelerle çözülebileceğini belirterek, "ABD'de yeni hükümetin göreve başlamasından birkaç hafta önce, İran ile görüşmeler için alan açılmasının önemli olduğunu" ifade etmiş ve itidal çağrısında bulunmuştu.

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, cuma günü otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 63 yaşındaki nükleer fizikçi Fahrizade, İran Devrim Muhafızları mensubu ve füze imalatında uzman bir fizikçiydi. Fahrizade, son olarak İran Savunma Bakanlığında, araştırma ve teknolojik yeniliklerle ilgili dairenin yöneticiliğini yapıyordu. 

İran, suikastten İsrail ve ABD'yi sorumlu tutuyor. Ancak saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

İranlı gözlemciler, saldırının İsrail ve görevini devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin, seçilmiş başkan Joe Biden ile İran arasındaki ilişkilerde yeni bir başlangıç yapılmasını engelleme çabası olabileceği görüşünü dile getiriyor.

ABD Başkanı Trump, Mayıs 2018'de İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamış ve İran'a yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Bunun üzerine İran da, anlaşmadaki yükümlülüklerinden adım adım çekileceğini açıklamıştı. 2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Daimi Üyeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin), Almanya ve Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma Tahran'ın ekonomik yaptırımların kaldırılması karşısında nükleer programını sınırlandırmasını öngörüyordu.

Reuters,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade’ye düzenlenen suikast sonrasında itidal çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu.  

Tanınmış İranlı nükleer fizikçiye suikast

İran'ın nükleer programının mimarlarından olduğu söylenen İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin uğradığı bir suikast sonucu öldüğü bildirildi. İran Dışişleri Bakanı, suikastten İsrail'i sorumlu tuttu.  

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