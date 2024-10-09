Faeser: Sınır dışı için Türk hükümeti ile görüşmeler sürüyor

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, iltica başvurusu reddedilen Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri gönderilmesi için Türk hükümeti ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Alman hükümeti iltica başvurusu reddedilen Türk vatandaşlarının sınır dışı edilmesinin hızlandırılması için Türk hükümeti ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser bugün Alman meclisinde milletvekillerinin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi. "Türkiye'ye ilk uçuşların organize edilmesi için çalışmaları sürdürüyoruz" diyen Faeser, "Eminin gelecek haftalarda bu konuda başarıya ulaştığımızı duyurabileceğiz" şeklinde konuştu.

Geçen yıl çok sayıda Türk vatandaşının ikamet izni almaya hakkı olmamasına rağmen Almanya'ya geldiğini ifade eden Faeser, bu kişilerin çoğunun önce vizesiz olarak Sırbistan'a gittiğini, ardından da Balkan güzergahı üzerinden Almanya'ya geçtiğini belirtti. Bu kişilerin geri gönderilmesi için çalıştıklarına işaret eden Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, Türk hükümeti ile bir anlaşmaya varılabilmesi için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Eylül ayı sonunda yayımladığı bir haberde, Türkiye'nin ilk etapta 200 kişi olmak üzere haftada 500 Türk vatandaşının geri gönderilmesine onay verdiğini iddia etmişti.

İçişleri Bakanı Faeser de bu haberin yayımlanmasının ardından yaptığı bir açıklamada "Türkiye'ye geri göndermelerin daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve Türkiye'nin Almanya'da ikamet izni bulunmayan vatandaşlarını daha hızlı bir şekilde geri kabul etmesi sonucuna ulaşmış bulunuyoruz" diye konuşmuştu. Ancak Türk hükümeti ise söz konusu haberi yalanlamıştı.

Faeser, Alman meclisinde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında bir anlaşma sağlandığını, bu aşamada uygulama konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Hükümetin hedefinin de sözü edilen sayıya ulaşmak olduğunu da sözlerine ekleyen Faeser, kaç kişinin sınır dışı edildiğine veya edileceğine dair bilgi vermedi.

Geri gönderilmesi gereken 14 binden fazla Türk vatandaşı var

Türk vatandaşlarının Almanya'ya iltica başvurularında geçen yıl önemli artış kaydedilmişti. Bu yıl Eylül ayı sonuna kadar toplam 23 bin 133 Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu, iltica başvurularında Türk vatandaşları, Suriyeliler ve Afganların ardından üçüncü sırada yer aldı.

Türk vatandaşlarının iltica başvurularının kabul oranında da önemli düşüş var. 2019'da yüzde 47,4 olan kabul oranı 2024'te yüzde 9,6'ya geriledi.

Almanya'da ikamet izni bulunmayan ve Türkiye'ye gönderilen Türk vatandaşlarının sayısı 2023'te bin 300 olarak kaydedilmişti. Bu yıl Nisan ayı sonu itibarıyla ülkeden sınır dışı edilmesi gereken 14 bin 500 Türk vatandaşı bulunuyor.

DW, AFP, dpa/JD, UÇ

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